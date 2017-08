Robert Pattinson odmietol v novom filme uspokojiť psa. Vyrobili mu tak falošný psí penis a scénu si užil

Áno, tiež som sa tváril rovnako, keď som na reddite prečítal nadpis. Robert Pattinson, u dievčat obľúbený herec, známy vďaka účasti v štvrtej časti Harryho Pottera a hlavne sérii Twilight, má za sebou podivný zážitok pri natáčaní nového filmu, v ktorom hrá hlavnú úlohu. Aj herci totiž majú svoje hranice a Pattinsonove hranice boli objavené.

Film Good Time, ktorý na Slovensku pravdepodobne neuvidíme, zbiera momentálne celkom slušné recenzie, na filmovom festivale v Cannes si vyslúžil 6-minútové standing ovation, takže hlavný predstaviteľ môže byť spokojný, a to aj napriek tomu, že odmietol jednu absurdnú scénku. Ako prezradil v rozhovore, požiadali ho, aby sexuálne uspokojil psa.

"Vo filme je jedna scéna, kedy drogový díler vtrhne do izby, zatiaľ čo ja spím so psom a honím mu ho." Pattinson si pamätá, ako mu režisér vraví, aby nebol padavka, no herec samozrejme odmietol, a tak sa muselo improvizovať. Kvôli tejto scéne sa tak vyrobil falošný psí penis, no tento moment bol nakoniec vystrihnutý. Smútiť však nemusíte, ako povedal samotný Robert, scénku nájdete na DVD medzi bonusmi a užil si ju.