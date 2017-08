Oko jej skončilo v nose. Fotky zničenej lebky ženy po autonehode ťa presvedčia, že bezpečnostné pásy naozaj potrebuješ

Pripútať sa v aute sa naozaj oplatí, a to aj keď sedíš vzadu. Lebo ako sa hovorí, príde ti to ako smiešna hlúposť, až kým sa vážne nezraníš. Len 25-ročná vodička mala v Spojených štátoch amerických vážnu dopravnú nehodu. Silný náraz a fakt, že nemala bezpečnostný pás, spôsobili, že preletela von oknom a veľmi vážne si poškodila lebku. Mnoho častí bolo zlomených, jej sánka s čeľusťou sa o seba silou rozmlátili, skrátka nepríjemný pohľad. Ženu samozrejme okamžite previezla sanitka a žije, no obrázky vyhotovené z CT vyšetrenia sú viac než zaujímavé a môžeš zistiť, akými metódami sa podobné zranenia opravujú.

Navyše, pri CT vyšetrení sa zistilo, že ženine oko skončilo neďaleko jej nosnej dutiny. Lekári ju operovali niekoľko hodín a jedna chirurgička sa rozhodla snímky z CT uverejniť na vzdelávacej medicínskej stránke Figure1. Doplnila, že tvár ženy musela byť plne rekonštruovaná. V podstate ide o poriadny zázrak, že medicína dokáže napraviť aj takéto zranenia. Zároveň tu však môžeme nájsť aj poučenie v tom, že bezpečnostné pásy v aute naozaj nie sú len pre srandu.