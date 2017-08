Slovák vyhral v lotérii 1,5-milióna eur. Vložil do nej 4 eurá a dnes je z neho najnovší milionár v našej krajine

Všetci si myslia, že sa na nich pri hraní lotérie či stieraní žrebov jedného dňa usmeje šťastie, aj keď je šanca skutočne minimálna. Ako informoval portál Sme.sk, neznámy hráč z Trnavského kraja si predplatil v hre LOTO rovno dve žrebovania, avšak na rozprávkovú výhru mu stačilo hneď jedno. Ešte včera (2.8.) sa naňho pri žrebovaní usmialo šťastie a vďaka výherným číslam 2, 10, 18, 31, 32 a 39 mu na konto pribudne krásnych 1 483 678,90 eura, takže takmer milión a pol.

Zaujímavo vyznieva aj informácia, že výherca vložil do hry prostredníctvom svojho tiketu len zanedbateľné 4 eurá, vďaka čomu sa môže tešiť zo skutočne fenomenálneho zisku a to ešte zďaleka nemusí znamenať koniec jeho nádejám, pretože spomínané dve žrebovania predstavujú šancu vyhrať aj v žrebovaní, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu. Bude zaujímavé sledovať, kto sa o výhru prihlási a či bude chcieť zostať v anonymite, alebo sa s peniazmi pochváli rovno pred celým Slovenskom, avšak rozumnejšia by pravdepodobne bola prvá voľba.