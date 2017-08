V březnu 1989 byl ze Sovětského svazu zaslán dopis do Česka. Pošta ho doručila až letos, po neuvěřitelných 28 letech

28 let a 19 dnů, tak dlouho putoval dopis z ruské Soči do Prahy odeslaný 7. března 1989. Zapsal se tím do České knihy rekordů jako dopis s nejdelší dobou doručení a byl uložen jako exponát do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Žena, které byl dopis určen, před 22 lety zemřela.

Mluvčí pelhřimovské agentury Dobrý den, která zaznamenává české rekordy, Miroslav Marek, srovnal rychlost pošty se želvou. Vzdálenost mezi Prahou a ruskou Soči je totiž 2 599 kilometrů. Dopis byl doručován přesně 10 246 dnů. Pokud by ho doručovala želva, která by kráčela 500 metrů za hodinu, ujít trasu by jí trvalo něco přes 216 dní. Byla by tedy skoro padesátkrát rychlejší než česko-ruští doručovatelé.

„Je možné, že mohl někam zapadnout, ať už v Rusku, nebo u nás. Je ale potřeba ocenit pošťáka, který letos dopis našel a znovu ho pustil do oběhu a zachoval se tedy profesionálně. To je na celé věci nejpozoruhodnější,“ řekl potomek ženy, která si dopis kvůli této nemilé události už bohužel nikdy nepřečte.