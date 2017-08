Najsilnejšia búrka na Zemi už smeruje k Japonsku. Rýchlosť vetra v nej dosahuej až 170 kilometrov za hodinu

Milovníci búrok majú na našom území momentálne smolu. O výdatnejších zrážkach sme posledné dni ani nechyrovali, len sa potíme kdesi v tieni ukrytí pred slnkom. Iná situácia je ale v oblasti Tichého oceána. Nad jeho vodami sa za posledné dni podarilo vzniknúť najsilnejšiemu tajfúnu na našej planéte za rok 2017. Dostal názov Noru a v hurikánovej stupnici stihol obdržať už aj najvyššie číslo - 5. Aktuálne je jeho rýchlosť vetra okolo 170 kilometrov za hodinu a v nasledujúcich hodinách sa očakáva opäť nárast aktivity. Podľa dát zo satelitov a výpočtov smeruje k Japonsku. Ako tamojší stret dopadne sa uvidí v nasledujúcom období. Nižšie prikladáme perfektné zábery z vesmíru.

When Mother Nature gets to spinning, it can be an awesome but scary sight. Looks like super Typhoon #Noru is gaining momentum. #EarthShapes pic.twitter.com/hR8gyYlhEs