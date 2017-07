Keď dal majiteľ pitbulla do útulku, psovi z očí vyhŕkli slzy. Nesmierne smutný príbeh má však šťastný koniec

Srdcervúci príbeh obletel internet len niekoľko dní po tom, ako majiteľ dal svojho pitbulla Blue do útulku. Z Kalifornie sa totiž sťahoval a po ťažkom rozhodovaní usúdil, že bude lepšie, ak svojho psieho miláčika jednoducho nevezme so sebou. Blue tak skončil napospas osudu. Keď ho však majiteľ doniesol do útulku, pitbull akoby tušil, že už ho nikdy neuvidí a z očí mu vyhŕkli slzy. Keď pán odišiel, pes sa akoby zmenil na úplne inú povahu. Nechcel jesť, potraviny vždy len oňuchal. Smutný príbeh má však aj šťastný koniec, pretože sa osud tohto psíka dostal aj na internet. Jedna pani, Jennifer McKay, sa však nad chlpáčom zľutovala a z útulku si ho "adoptovala". Pitbull si tak našiel nový domov a momentálne je fascinovaný zrkadlom v Jenniferinej spálni a cíti sa omnoho lepšie.

