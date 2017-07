Zapomeňte na cesty do zahraničí. Nezkrotnou přírodu i fascinující historii šumavské krajiny si zamilujete na první pohled

Divoká, vášnivá, neprostupná. Pohled na její zalesněné vrcholky je čistým balzámem na duši a vůně mechu a jehličí, která je všudypřítomná, vás bude provázet ještě dlouho poté, co zde ukončíte svou návštěvu. Největší a nejrozlehlejší český národní park je zkrátka dokonalým propojením oázy klidu a nezkrotné přírody, která nabízí spoustu aktivního vybití pěšky i na kolech. Těm z vás, kteří chcete v létě objevovat krásy Česka, by několikadenní výlet na Šumavu neměl chybět zapsaný na seznamu. A co byste na svých toulkách šumavskou krajinou neměli vynechat?

„Tvrdou macechou jest ta Šumava – krasavice – svým dětem v kraji, na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, husté, studené mlhy, příšerné zamlklé, halívají kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy, mocné spousty sněhu znemožňující časnou setbu, zaléhají do dubna hubená políčka,“ vypráví známý spisovatel Karel Klostermann v jedné z svých knih o šumavské krajině. Ano, podzimní a zimní období činí ze Šumavy jedno z nejtemnějších a nejstrašidelnějších míst u nás.

V létě se ale místní prostředí proměňuje v neuvěřitelnou pastvu pro oči. Tak nazujte pohorky nebo šlápněte do pedálů – míst, která musíte vidět, je tu nekonečně mnoho. Podívejte se na naše tipy.

Vlčí rezervace u Srní

Vlčí populace kdysi k Šumavě neodmyslitelně patřila. Ti, společně s rysy, patří k největším predátorům, kteří v tomto prostředí lovili svou kořist. V posledních letech to dokonce vypadá, že se vlk na Šumavu vrací a formuje si zde smečku. Kromě fotopastí o tom vypovídají také nedávné útoky na domácí zvířata některých chovatelů. Pokud i vy chcete spatřit vlka v jeho přirozeném prostředí, vydejte se na Srní. V nedalekém lese se nachází rozsáhlý výběh, ve kterém jednu takovou početnou vlčí smečku najdete. Naučná stezka vás dovede až k veliké dřevěné lávce, ze které budete mít bezpečný výhled do celé rezervace. Je to super zážitek, který rozhodně stojí za to vystoupání do vysokého kopce.

Hrady

Nejen přírodní monumenty, ale také ty historické, najdeme na Šumavě. K těm nejznámějším patří tři nemalé hradní komplexy – Kašperk, Velhartice a Rabí. Každý z těchto objektů pak vyniká v něčem jiném. Rabí je největší hradní zříceninou na území České republiky. Neodmyslitelně k ní patří příběh o husitském vojevůdci Janu Žižkovi, jež zde měl vinou třísky z místní hrušky, která se ze stromu odštípla během boje, přijít o své druhé oko. Rabí je navíc moc rozkošná, šumavská víska, která vás prostě okouzlí.

„Král Karel s Buškem z Vilhartic teď zasedli si k dubovému stolu — ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic.“ Tak zní slova ze známé Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy, kterou jsme se ve škole museli učit nazpaměť snad všichni. Slova, která vypráví právě o Velhartickém hradu a jeho tehdejšímu majiteli. Hrad pochází z přelomu 13. a 14. století a nezaměnitelná je zejména podoba gotického kamenného mostu, který spojuje obytnou a obrannou část hradu. A stejně jako každý starý hrad, i tento má své tajemné a děsivé příběhy. Jako třeba ten o místní hladomorně, o které jsme se zmínili už v tomto článku.

Asi 2,5 kilometrů od obce Kašperské Hory najdete pak další šumavskou dominantu – hrad Kašperk. Ten je dnes jedním z nejatraktivnějších turistických cílů v Česku. Založil jej v první polovině 14. století Karel IV. a měl sloužit k obraně hranice s Bavorskem. Výhled do okolí z hradních hradeb, nebo nedalekého vrchu Pustý hrádek je prostě jedinečný. Hrad se také často stává vyhledávanou lokací českých i zahraničních filmařů. V posledních letech to bylo například pro natáčení jedné z nejoblíbenějších zimních pohádek Anděl Páně od režiséra Jiřího Stracha. Každý z hradních objektů pak v letní sezoně nabízí řadu doprovodných programů pro děti i dospělé.

Ledovcový ráj

Ale vraťme se zpět do přírody. Jak už bylo několikrát zmíněno, tu si návštěvníci nejraději vychutnávají po svých nebo na kole. Mezi nejoblíbenější procházky pak rozhodně patří stezky vedoucí k ledovcovým jezerům – k Černému jezeru, Čertovu jezeru, Prášilskému jezeru, jezeru Laka nebo Plešnému jezeru. Všechna místa jsou dokonale fotogenická. Pokud se nebojíte trochu příkřejších a drsnějších terénů, vydejte se na kole k hoře Poledník, na které se tyčí i veliká rozhledna. Nesmíme zapomenout ani na nejstarší chráněnou přírodní rezervaci u nás, Boubínský prales, nebo koupačku v kamenité řece Vydře.

Sjet Otavu je povinnost

Když už je řeč o řekách – sjet si alespoň jednou za život řeku Otavu je povinnost každého správného vodáka. Oblíbeným úsekem je oblast ze Sušice do Strakonic nebo zkrátka kam až dorazíte. V Sušici nechybí půjčovna lodí, po cestě pak řada fajn vodáckých kempů. A pokud se raději koupete ve stojaté vodě nežli v té tekoucí, kousek od Rabí na vás čeká parádní zatopený lom s vodou průzračně čistou. Nevýhodou však je, že v horkých letních dnech se toto místo rychle zaplní lidmi.

S průvodcem na zakázaná místa

Pokud se chcete dostat do samotného srdce Šumavy, můžete si zkusit zarezervovat průvodce, který vás provede místní divočinou. S jeho pomocí se dostanete na některá veřejnosti zakázaná místa, jako je například vodopád Bílá strž. Buďte ale opatrní. Některé trasy se značí vysokou mírou nebezpečnosti a jejich zdolání si žádá fyzickou zdatnost. Navíc vstupujete do míst, která jsou domovem řady ohrožených zvířat nebo rostlin. Je tedy třeba se v každém případě chovat ohleduplně.

Města a místa

A kam se na Šumavě vydat za kulturou? Téměř každá malá vesnička v hloubi Šumavy je plná dřevěných roubenek, zelených luk, na kterých se pasou ovce a kravky a milých domorodců. V každém větším městečku pak naleznete různá tématická muzea nebo výstavy (Železná Ruda, Kašperské Hory, Dobrá Voda a další). Město Sušice pak nabízí další kulturní a aktivní vyžití. Najdete tu krytý aquapark i venkovní koupaliště, sympatickou pivní zahrádku na ostrově Santos, kde je pravidelně organizováno také letní kino, hezky udržovanou cyklostezku podél řeky Otavy pro cyklisty i jezdce na in-line bruslích, skvělý skatepark nebo nabídku místního lanového centra Offpark – zapůjčení raftů, jízda na terénního koloběžkách místní krajinou, paintball, let balonem a jiné.

Na Šumavě se zkrátka rozhodně nudit nebudete. Rozhodně tady alespoň na chvíli zapomenete na všechny vaše starosti v práci nebo ve škole a dokonale si odpočinete. Víkend se blíží, tak si rychle zabalte, poohlédněte se na Airbnb po nějakém pěkném ubytování a vyrazte.

