V ZOO zabili vzácnych vtákov a chceli si opiecť aj laň. Opitých Rusov hlad naozaj zmáhal, nakoniec však vykradli kaviareň

Nejde síce o pytliactvo, no čin dvoch Rusov je rovnako pohoršujúci. Opitá dvojica sa vkradla do zoologickej záhrady v Omskej oblasti, v juhozápadnej časti Sibíri, informuje TASR o vyjadreniach miestnej prokuratúry: "Okresný súd Omskej oblasti odsúdil dvoch miestnych obyvateľov na jeden rok a dva mesiace odňatia slobody za krádež a zabitie vzácnych vtákov v miestnej zoo," povedala prokuratúra pre agentúru TASS.

Dvojica mužov mala pod silným vplyvom alkoholu preniknúť do zoologickej záhrady v obci Boľšerečie. Ich pôvodným úmyslom malo byť zmocnenie sa lane, ktorú si chceli upiecť, pretože boli hladní. Značné množstvo alkoholu v krvi im v tom však zabránilo. Po nevydarenom pokuse sa dostali do klietky s vtákmi, v ktorej vzali život pelikánovi, žeriavovi a perličke. Ich opitosť im však bránila v otrhaní peria, no hlad neustával. Vtákov tak nechali na mieste a vlámali sa do miestnej kaviarne, v ktorej ukradli jedlo. Teraz musia páchatelia zaplatiť spôsobené škody a čaká ich 14 mesiacov za mrežami. Obaja muži sa k činu priznali.