Nestíhala ísť kúpiť mlieko, tak použila to z jej prsníkov. Spravila z neho koláčiky a tie predávala na školskom festivale

Neznáma matka použila mlieko z vlastných prsníkov na vyrobenie brownies. Jej dieťa malo v škole totiž zaujímavú akciu, kde si žiaci navzájom predávali sladkosti. Matka sa sympaticky podujala, že dieťaťu pripraví koláčiky, no ingrediencie, ktoré do receptu zvolila, sú mierne netradičné. Miesto obyčajného mlieka použila jej mlieko. Podľa matkiných vlastných slov jednoducho nemala čas zbehnúť do obchodu po bežné mlieko, tak jednoducho použila to z jej zásob. Keď sa však rodičia dozvedeli, z čoho sú zákusky vyrobené, zdvihla sa obrovská vlna odporu a matka jednoducho nechápala, kde je ten problém. Preto sa s nádejou obrátila na Facebook, čo rozhodne nebola dobrá voľba.

