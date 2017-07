Slovenská verzia ikonického Komisára Rexa sa blíži. Na Markíze už môžeme sledovať aj štyri autentické upútavky

Ešte začiatkom júna sme vás informovali o tom, že sa chystá slovenská verzia legendárneho rakúsko-nemeckého seriálu s názvom Komisár Rex. Naša verzia by mala pochádzať z prostredia hlavného mesta a konečne dostávame aj viac konkrétnych informácií aj vizuálnych ukážok. Markíza totiž v tomto týždni nasadila do vysielania prvú štvoricu krátkych upútavok, v ktorých sa objavuje primárne dvojica hlavných hrdinov, teda komisár a ikonický nemecký ovčiak. V spotoch máme možnosť sledovať hlavne overené interakcie medzi psím hrdinom a vyšetrovateľom, ktorého rolu dostal mladý Juraj Bača.

Seriál budú môcť diváci sledovať na Markíze, ktorá už Komisára Rexa niekoľko mesiacov pripravuje a všetko nasvedčuje tomu, že pravdepodobne od septembra by sme sa mohli dočkať pilotného dielu. Predsalen, prázdninové obdobie zvykne byť zasvätené reprízam a menej obľúbeným formátom. Ak ste si mysleli, že Slovensko je jedou krajinou, ktorá si tento nápad požičala, tak vás teraz vyvedieme z omlyu. Existuje napríklad aj ruská a poľská verzia a dohromady už bolo odvysielaných viac než 1000 častí. Markíza ešte uvažovala aj nad inými názvami, no nakoniec sa spoločne s logom uchytili tie pôvodné. Už teraz sme na výsledne spracovanie veľmi zvedaví, no podľa týchto ukážok sa možno naozaj máme na čo tešiť.