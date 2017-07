Jak to bude s BiggBossem dál? Po Jamesovi Coleovi a Hugo Toxxxovi opouští label i pražská legenda LA4

Česká hip-hopová scéna se i nadále otřásá v základech. Po odchodu Jamese Colea a Huga Toxxxe, jeho přímý útok na Mikea Trafika trackem Nikdys nebyl a dalšími útoky přes sociální sítě proběhl Facebookem velmi nenápadný status pražského homeboye LA4 aka Lavora, který jako další ohlásil svůj odchod z labelu BiggBoss.

Co za náhlými odchody opravdu stojí, oficiálně nevíme – můžeme si skrz krátké zprávy sestavit mozaiku důvodů. Jedním z nich téměř určitě můžou být už dlouhodobě skřípající vztahy a neshody uvnitř BiggBossu.

V komentářích ke statusu Lavor uvedl, že by to nerad rozpitvával, ale že se jedná o dlouhodobější problémy. Jakožto fanoušci českého rapu bychom velmi rádi už konečně znali oficiální stanovisko labelu, snad ho brzy BiggBoss zveřejní a dočkáme se tak regulérního vyjádření a možná tím konečně zjistíme, co za náhlými odchody opravdu stojí.