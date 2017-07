Príťažlivý Chuando má v skutočnosti 50 rokov. Telo však zrejme ukradol dvadsaťročnému, za svoj mladý výzor vraj vďačí čínskej ryži s kuraťom

Zoznám sa so singapurským fotografom menom Chuando Tan. Len jediný pohľad naňho ťa pravdepodobne donúti zamyslieť sa nad tým, čo vlastne robíme my ostatní zle vo svojich životoch, pretože ver tomu, že Chuando má presne 50 rokov. Rozhodne by mu však nikto netipoval viac než 25. Chuando dnes vlastní fotografickú firmu, no v 80. a 90. rokoch pracoval ako model, čo ťa pravdepodobne vôbec neprekvapí. Pred niekoľkými rokmi sa dokonca pokúsil rozbehnúť kariéru mandarínskeho popového speváka, čo po niekoľkých týždňoch zavrhol.

Keď sa ho však ľudia pýtajú, ako je možné, že pôsobí tak mladistvým vzhľadom, sám Chuando Tan nepozná odpoveď. Samozrejme, v posilke ho možno nájsť takmer každý deň, no inak sa správa ako väčšina iných ľudí. Sám hovorí, že sa len chodí včas sprchovať a že ľúbi kura s čínskou ryžou, ktoré jedáva takmer každý deň. Úsmevne poznamenal, že práve možno to stojí za jeho prekvapivým vzhľadom. Nám však niečo hovorí, že aj keby sme trávili vo fitku desať dní v týždni a žili Chuandovým životným štýlom, takto dobre by sme v päťdesiatke nevyzerali. Sám fotograf totiž priznáva, že veľa sa toho nachádza aj v génoch, pretože celá jeho rodina pôsobí skutočne vitálne.

