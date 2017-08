Refresher x Parndorf: Ako sa obliecť za dve hodiny s rozpočtom 300 € v jednom z najväčší outletov v Európe?

Pred niekoľkými týždňami sme v spolupráci s Designer Outlet Parndorf vyhlásili súťaž o nákupnú poukážku v hodnote 300 € a to, ako sa výherca rozhodol vynaložiť so svojim rozpočtom, sme sa tak rozhodli zdokumentovať osobne. Nákupný tím v zložení moderátor - Andrej Šajmovič, stylista - Peter Hlavička a výherca súťaže - Krištof Konárek sa vybral do rakúskeho Parndorfu s jednoduchým cieľom, poskladať pre Krištofa outfit za tri stovky v čo najkratšom čase. Na výber mali z vyše 160 módnych butikov, ktoré sa medzi sebou predbiehajú vo výške zliav a výsledok ich nákupu tak môžeš vidieť vo videu nižšie.

Výsledný outfit: trench coat Karl Lagerfeld, tričko Karl Lagerfeld, jeansy Diesel, hodinky Fossil, organizer Fossil, tenisky Reebok