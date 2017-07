Bez padáku padol z výšky vyše 4 kilometrov. Brad prežil len zázrakom a na 5 mesiacov skončil v nemocnici

Na svete sa dejú neuveriteľné príbehy. No a potom je tu Brad Guy, úplne nový level, ktorý prežil pád z výšky 4,2 kilometra, čím prekonal všetky možné ľudské schopnosti. Všetko sa to udialo už pred niekoľkými rokmi, no Brad vtedy ihneď upadol do hlbokej depresie. Z tej sa síce už dostal, no okrem veľmi stručných vyjadrení o celom incidente odmietal prehovoriť. Až doteraz.

Všetko to začalo, keď Brad vyskočil z lietadla spolu s inštruktorom. Letel chvíľu voľným pádom, no potom si chcel otvoriť padák. Zatiahol za povraz, no jeho trajektória ani rýchlosť sa nemenili a Brad sa znepokojil. Keď sa pozrel hore, zistil, že sa padák neotvoril. Okamžite spanikáril a začal lomcovať lanami druhého, náhradného padáku. Jeho povrazy sa však zamotali o prvý padák a nepomohol tomu ani inštruktor, ktorý bol k Bradovi celý čas pripútaný. Niekoľko sekúnd panicky leteli nadol a v plnej rýchlosti vrazili do jazera na golfovom ihrisku.

Prizerajúca sa rodina si bola istá, že Brad i s inštruktorom zomreli, no zázraky sa zrejme dejú a obaja prežili niekoľko kilometrov vysoký pád. Samotný Brad sa prebral až v nemocnici a s inštruktorom sa dodnes nestretol. Niekoľko mesiacov sa nedokázal ani pohnúť a ani dnes nechápe, ako je vôbec možné, že je stále nažive. Teraz má problémy s posttraumatickou stresovou poruchou, no vedie šťastný život, aj keď stále zažíva nočné mory.