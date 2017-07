Nevěsta se zlomeným srdcem udělala štědré gesto. Svatbu zrušila, ale na hostinu za 700 tisíc korun pozvala bezdomovce

Potkali se, zamilovali se a žili spolu šťastně až do smrti. Alespoň tak si každý zamilovaný pár představuje průběh jejich pohádkového příběhu. Život ale není pohádka a občas to prostě neklapne. Jedním takovým příkladem jsou bývalí snoubenci Sarah Cumminsová a Logan Araujo z amerického státu Indiana. Týden před svatbou jejich obřad z více nespecifikovaných důvodů zrušili. V těžké chvíli a s žalem v srdci ovšem dokázali nemyslet jen na sebe a oba udělali jedno velmi štědré a úctyhodné gesto.

Svatební hostina pro 170 svatebčanů už nešla na poslední chvíli zrušit. Nevěsta se tedy rozhodla, že všechno jídlo i pití, které stálo v přepočtu přes 680 tisíc korun, nabídne místním bezdomovcům. S povolením od bývalého snoubence, který uhradil největší část nákladů na tuto hostinu, nakonec obvolala spolky pro lidi bez domova a s pomocí přátel a známých jim zařídila odvoz do hotelu, kde se slavnost měla konat. Lidé bez domova si na hostině mohli vychutnat ty nejluxusnější dobroty, včetně svatebního dortu. A jak to dopadlo třeba s takovou svatební cestou? Do Dominikánské republiky se Sarah vydala jen se svou matkou.