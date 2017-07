Stala sa na ňom krvavá vražda, ale môžeš ho vlastniť za 370-tisíc eur. Na škótsky ostrov sa dostaneš len vlastnou loďou či vrtuľníkom

Neveľký škótsky ostrov Little Ross je momentálne na predaj za nízku cenu, ale jeho nový majiteľ bude najskôr musieť akceptovať, že sa na ňom pred takmer 60 rokmi odohrala vražda. Ostrov na svojom území skrýva jednu nehnuteľnosť obsahujúcu až šesť miestností, kde budúci vlastníci nájdu aj záhradu, avšak zaujímavejšou časťou ostrova je maják z 19-storočia, kde sa odohrala spomínaná vražda. Ešte v 60. rokoch minulého storočia dvaja náhodní turisti, otec so synom, objavili zakrvavené mŕtve telo dočasného správcu majáka Hugha Clarka. Vraždu na ťažšie dostupnom ostrove, kde sa dá dostať jedine vlastnou loďou či helikoptérou, si ihneď všimli médiá a vyšetrovatelia napokon nemali až takú zložitú úlohu, pretože okruh potenciálnych páchateľov bol veľmi úzky. Onedlho zatkli Roberta Dicksona, ktorý pracoval ako asistent správcu majáka, a obvinili ho z vraždy. Súd najskôr Dicksona odsúdil na trest smrti obesením, ale neskôr mu bol trest smrti zrušený a Dickson si doteraz odpykáva doživotie.

Na druhej strane, ešte na začiatku 20. storočia prekypoval ostrovček ľudskou aktivitou, keďže ho obývalo až 16 ľudí naraz a existoval tam aj menší chov dobytka a ošípaných. V súčasnosti nie je ostrov závislý na externých zdrojoch energie, pretože sú na ňom nainštalované solárne panely a ešte aj veterná turbína. O ostrov zrejme bude veľký záujem, veď za cenu 370-tisíc eur ťažko nájdeš dostupnejší súkromný ostrov s dobrou polohou, aj keď tam karibské podnebie samozrejme nepocítiš.

