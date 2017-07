Edelweiss Piraten: Deti v pestrofarebných košeliach a šortkách, ktoré bojovali proti Hitlerovej mládeži a nacistickej ideológii 

Ideológia nacistického Nemecka bola v časoch 2. svetovej vojny natoľko kontroverzná, že len málokto by veril v súdržnosť všetkých nemeckých občanov v Hitlerovu politiku. Ostatne to dokazuje aj nespočetne atentátov na viacerých významných nacistických funkcionárov a najmä samotného Hitlera. Neboli to však len profesionálne odbojové skupiny, ktoré s nacistickou vládou viedli neúprosný boj. Mladí ľudia zastávali k vtedajšej situácii taktiež rôzne postoje. Niektorí bez váhania vstupovali do Hitlerjugend (Hitlerovej mládeže), čo bola polovojenská mládežnícka nacistická organizácia, v ktorej malé deti, ale i „násťroční“ zastávali obdobné názory ako vtedajšia vláda. Presný opak Hitlerovej mládeže predstavovali tzv. Edelweiss Piraten, ktorí sa snažili všetkými možnými spôsobmi zvrátiť nacistickú diktatúru. Kradnutie munície a vykoľajovanie vlakov s vojenskou technikou bol len zlomok ich protisystémových činov.

Hitlerjugend

Edelweiss Piraten bol v časoch svojho zrodu obyčajným gangom mladých ľudí, ktorí sa pofľakovali po uliciach nočných miest a vyhľadávali členov Hitlerjugend, aby ich mlátili hlava-nehlava. Skupinu prezývanú podľa kvetu plesnivca tvorili prevažne mladí ľudia z robotníckych rodín. Ich náhodné bitky sa však s postupne vyostrujúcou situáciou menili na oveľa premyslenejší odpor. S príchodom vojny sa uchyľovali k útokom takého rozsahu, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani dospelí odbojári. Väčšinu členov pritom tvorila 14 až 18-ročná mládež. V svojpomocne vybudovanom hnutí hľadali všetko to, čo im nacistické skupiny neposkytovali alebo dokonca odopierali, teda najmä dobrodružstvo, skutočných kamarátov a to najdôležitejšie, slobodu. Od mládeže z nacistických radov sa odlišovali už na prvý pohľad. Hlavným znakom totiž boli dlhé vlasy, šatky okolo krku a pestrofarebné košele. Takmer všetci členovia vstupovali do gangu proti Hitlerjugend ako 14-roční. Dôvod bol prostý. V štrnástich odchádzali zo škôl do nacistických tovární, kde mali pracovať pre dobro budúceho Nemecka. Prácu v nich však zanedbávali a viac ako pomoc Nemecku ich zaujímali kamaráti a spoločné pofľakovanie. Počas víkendov podnikali rôzne akcie, kde sa stretávali a spoločne zabávali. Upevňovanie vzťahov viedlo k prvým skutočným kamarátstvam, ale i k prvým láskam a sexuálnemu experimentovaniu.

Postupne sa takéto gangy s rôznymi prezývkami tvorili v rôznych nemeckých mestách. V Kolíne nad Rýnom to boli „kolínski Navajovia“, v Essene „Túlaví frajeri“, no známa bola aj Vlčia svorka či Harlem Club. Počet členov v jednotlivých mestách sa rozrastal na tisícky. Boli pritom hluční a plní energie a sebavedomia. V skupinách obyčajne chodievali po desiatich až dvadsiatich, čo im poskytovalo značnú výhodu oproti nacistickej mládeži. Väčšinu pouličných bojov s nimi bez problémov vyhrali. A keby už išlo naozaj do tuhého, nosievali pri sebe aj zbrane, väčšinou nože alebo iné ostré predmety zastrčené v ponožkách či iných úkrytoch. Čochvíľa sa tak stali postrachom pre mládež prikláňajúcu sa na stranu vlády. Ich útoky neboli orientované inou politickou ideológiou či vyššie postaveným odbojovým hnutím. Na vlastnú päsť konali preto, že nacistické hnutie pre nich predstavovalo všetko to, čo z duše nenávideli: slepé nasledovanie nezmyselnej ideológie, možné utrpenie státisícov nevinných ľudí a násilné ovládnutie ostatných krajín a národov, ktoré mohlo čoskoro nasledovať (a aj nasledovalo).

Edelweiss Piraten

Medzi Hitlerjugend si postupne vybudovali takú neúprosnú reputáciu, že ich poznali naprieč celým Nemeckom. Nevyspytateľní chuligáni a bitkári, ktorí dávajú na frak každému protivníkovi. Ich činnosť sa naviac stala natoľko známa a ich rady natoľko vyhľadávané, že ich bolo čoskoro viac ako rivalov. Po oficiálnom vypuknutí 2. svetovej vojny sa však rýchlo preorientovali z pouličných bitkárov na premyslené a organizované skupiny. Netrvalo veľa času, kým im došlo, že pár bitkami situáciu v krajine nezvrátia. Začali preto podnikať a plánovať oveľa agresívnejšie, ale aj odovzdanejšie akcie a výjazdy. Z detí kresliacich po stenách protinacistické heslá a symboly sa stali uvedomelí bojovníci, ktorí sa nebáli vo vytipovaných opustených budovách skrývať židov a utečencov z koncentračných táborov. K tým agresívnejším činnostiam môžeme potom zaradiť krádeže munície, zbraní a jedla, vykoľajovanie vlakov a sypanie múky a cukru do nacistických áut.

V roku 1944 plány Edelweiss Piraten zašli už tak ďaleko, že sa chystali odpáliť aj veliteľstvo gestapa. Ich činnosti si však postupne začali všímať aj dôstojníci SS a vysokí nacistickí pohlavári, ktorí s nimi nemali zľutovania. Chytených pirátov bez ohľadu na vek mučili, niektorí skončili v koncentračných táboroch či psychiatrických klinikách. Viacerí boli dokonca verejne popravení obesením na príkaz samotného Heinricha Himmlera. Po skončení vojny bola ich existencia dlho prehliadaná, pretože novopostavená nemecká vláda sa k pirátom dlhé desaťročia nehlásila. Dôvodov bolo viacero. Jedným z nich bol aj fakt, že prevažná väčšina mladých nepatrila k práve vplyvným rodinám. Ďalším problémom s uznaním Edelweiss Piraten za pomocníkov v boji proti vtedajšej vláde boli starí nacistickí sudcovia, ktorých dlhé roky po vojne nemal kto nahradiť. Tým pádom boli „piráti“ aj naďalej kriminalizovaní. Ich činnosť sa nepozdávala dokonca ani spojeneckým silám z radov komunistického Ruska a kapitalistických Spojených štátov. Skutočného uznania sa dočkali až v roku 2005, kedy nemecká vláda uznala Edelweiss Piraten za skupinu bojujúcu proti vtedajšej nacistickej vláde.