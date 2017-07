Refresher dievča: Eva Slabá nezaprie svoje pôvabné mongolské korene

Po predchádzajúcej časti sa so seriálom Refresher Dievča opäť vraciame do Prahy, kde sme tentokrát fotili so sympatickou Češkou s exotickými koreňmi. Eva Slabá nám v rozhovore okrem iného prezradila aj to, aké pre ňu bolo vyrastať v malom českom meste tisíce kilometrov od jej rodiska. Viac zaujímavostí z jej života sa už tradične dozvieš medzi fotkami.

„Moje matka pochází z Mongolska, kde se poznala s otcem, který je Čech. Narodila jsem se v ulánbátarské porodnici a hned po pár týdnech se přestěhovala s rodinou do Česka. Rodiče si nejspíš přáli, abych měla možnost dostat co nejlepší vzdělání a taky možnosti k osobnímu růstu.“

„Vyrůstání v Bruntálu, který se nachází v Moravskoslezském kraji, v devadesátkách nebylo nejlehčí, protože jsem byla jedna z prvních míšenců a to ti dají poměrně rychle na malém městě české děti znát. Šikana na základce mě aspoň naučila házet dobře kameny a donutila mě přejít ze základky v páté třídě na gympl, kde to už bylo fajn. V sekundě jsem pak přešla na bilinguální česko-anglický gympl do Olomouce, kde jsem bydlela na internátě a poslední dva roky střední si dodělávala v Praze, kam se odstěhovala celá rodina a kde žiju doteď.“

„V Mongolsku jsem bohužel nikdy nebyla, ale plánuju alespoň měsíční cestu snad v blízké budoucnosti. Máma byla vždy důsledná a přísná, takže jsem jako malá moc nechápala, proč ostatní děti můžou spoustu věcí, které já nemohla, ale teď jsem jí v důsledku vděčná. Opravdu ji obdivuju, protože vychovávat tři děti v cizí zemi, kde nemáš rodinu ani přátele a ještě zažíváš rasismus každý den, musí být extrémně náročné.“





„Momentálně mě čekají státnice z estetiky, kterou studuju na FF UK. Tento celý akademický rok jsem díky Erasmu studovala v Brightonu na University of Sussex filosofii a každému bych to vřele doporučila. Bylo přínosné poznat jiný školní systém, vyzkoušet si ho a potrénovat angličtinu. Zkoušky tam třeba probíhají formou esejí, kdy odpovídáš na jednu otázku a máš na to 2 hodiny, přičemž se od tebe očekává, že napíšeš okolo 1 500 slov. Z toho jsem měla docela stres, ale jelikož tam má každý student přiřazeného akademického poradce a je tam nonstop centrum, kde ti pomůžou v jakékoli životní situaci, tak jsem se uklidnila a zvládla to.“

„Rozdíl tam byl asi především v celkovém přístupu university a vyučujících ke studentům, což ale podmiňuje fakt, že školné, které se tam platí, je nechutně vysoké, tím pádem mají prostředky k tomu věnovat víc času jednotlivým studentům. České školství je podfinancované, takže srovnávat to podle mě není úplně fér. Každopádně život na campusu a v UK byl super, Brighton i Londýn jsem si zamilovala.“

„Jako modelka jsem poprvé odcestovala do zahraničí, když mi bylo šestnáct na tři měsíce a pak opakovaně po dvou letech. Pokaždé to bylo do Bangkoku, protože jsem vyhovovala místnímu pracovnímu trhu, nicméně jsem si to tam i oblíbila. Naposledy jsem strávila i týden v Jakartě pro jednu kosmetickou značku. Dohromady jsem tam tak strávila 9 měsíců. V Londýně jsem pracovala měsíc, a to v době londýnských olympijských her.“

„Momentálně pracuju jako asistentka manažera v pražské galerii současného umění. Starám se o produkci a celkový chod galerie, takže to částečně souvisí s tím, co studuju. Dream job je kurátorství, tak třeba jednou.“

„Praha je úžasné město, miluju Prahu a vážně věřím tomu, že má potenciál a pořád spoustu prostoru k růstu. Jediné, z čeho jsem teď nešťastná, je vlna xenofobie, která se tady nesmyslně šíří. Chybí mi tady taky celková otevřenost lidí a solidarita vůči jednoho k druhému. V Anglii můžeš mít jakoukoli barvu kůže, můžeš na sobě mít jakékoli hadry a lidi tě respektují, prohodí s tebou pár slov, popřejí ti hezký den nebo pomůžou s maličkostí. Tady jakmile vyčníváš z davu, tak dostáváš neustále divné pohledy a jakmile jsi na někoho milý, tak si hned myslí, že je chceš okrást, něco od nich potřebuješ nebo jsi zfetovaný.“



„Lákalo by mě žít v Londýně, zamilovala jsem si ho a asi si troufám říct, že to je moje nejoblíbenější město, což nic nemění na tom, že žít pohodlně v Londýně znamená mít hodně peněz a hodně makat. Vypracovat se tam na vrchol v konkurenci, která je tam vyšší, bude mnohem složitější než v Praze.“

„Jsem schopná jen říct, jak já vnímám svůj vlastní život na sociálních sítích. Nevím, jak to vnímají ostatní, a pokud můžu soudit, tak asi pouze z toho, co mi říkají moji kamarádi a nikoho, kdo by na nich byl, ať už málo, nebo doslova závislý, neznám. Nedokázala bych být asi ve společnosti někoho, kdo by byl neustále na sociálních sítích v situaci, kdy má být přítomný právě v sociální interakci a upřednostní svůj smartphone. Občas jsou lidé, kteří mě moc neznají překvapení tím, že vlastně nejsem vůbec na telefonu, což je smutné. Jakmile jsem s někým, telefon jde do tichého režimu. Stejně tak nedokážu posoudit novou generaci, jelikož se stýkám převážně s lidmi v mém věku a nikomu z nich na počtu likes nezáleží víc než na reálných věcech. Nechtěla bych se kolem takových lidí pohybovat.“

„Uvědomuju si, že social medias jsou momentálně nepostradatelné zvlášť v oblasti modelingu, marketingu a PR, ale pořád se snažím udržet si zdravou rovnováhu. Vlastně se social medias nejvíc věnuju, když právě nejsem v žádné sociální interakci. Na druhou stranu chápu, že jakmile někdo postaví svoji kariéru a dejme tomu slávu na skupině fanoušků skrze social medias, nezbývá mu nic jiného, než se tomu věnovat a pak mu nejspíš bude záležet na likes, protože ty utvářejí velkou část jeho profesního života.“

„Vzory? Rytmus, zo stoky hore, to je jasné. Když jsem byla malá, milovala jsem Xenu a pamatuju si, že jsem hrála Counter-Strike s nickem Mrs. Xena. Duchaplný, teď bych ji asi nesnášela. Když jsem byla starší, tak jsem byla zamilovaná do Virginie Woolf, nejen do její literatury, ale i do toho, jak byla politicky a sociálně aktivní ve viktoriánské Anglii, asi se ve mně vzbudil první zájem o feminismus, to bylo někdy na střední v prváku. Mám pocit, že čím jsem teď starší, tak si čím dál víc rozumím s rodiči a začínám jim teprve doopravdy naslouchat a vážit si víc jejich názorů, hlavně názorů svojí matky. A pak mám štěstí, že mám kolem sebe skvělé přátele, kteří se mi nebojí říct upřímně, když se nechovám zrovna cool a dávají mi neustálý nadhled.“

„Občas žiju momentem a nepromýšlím věci, které se pak můžou ostatních dotknout nebo na mě vrhat špatné světlo, ačkoliv já to tak vůbec nezamýšlím. Snažím se nebýt tak spontánní a víc přemýšlet nad svými skutky, protože jsem to doposud vnímala tak, že to, co dělám, musí souhlasit jen s mojí morálkou, a pokud se to někomu nelíbí, tak se se mnou nemusí bavit. Jenže tak to nemůže nikdy ve fungovat, když nechceš být sobecký.“

„Když jsem byla teen, tak jsem inklinovala ke kombinování jemných ženských materiálů s těžkými drsnými aspekty, líbil se mi na tom ten kontrast, protože to asi částečně vystihovalo to, jak jsem se cítila. Vždycky jsem byla duší trochu tomboy, ale na druhou stranu mám poměrně křehkou schránku. Hodně jsem jednu dobu nakupovala v sekáčích a věci si sama upravovala nebo je nosila oversized, což dělám i doteď. Nejoblíbenější sekáč samozřejmě neprozradím, ale je obří a je v Praze. Bývalý přítel mě hodně ovlivnil streetwearovou scénou, takže se teď vezu a trochu se za svůj kapitalistický přístup stydím, ale pořád se to snažím vyvážit kousky ze sekáče.“

„Asi nevyjmenuju nic výjimečného, co by nikdo neznal, ale VooStore v Berlíně, Storm v Kodani, DoverStreet v Londýně a WinWin, který mají holky v Praze, což je vyselektovaný sekáč, jsou moje nejoblíbenější a nikdy nezklamou. Devadesátkový trend je samozřejmě teď největší láska, vyvolává to ve mně flashbacky na bezstarostné dětství, koupáky a modřiny. Zároveň si ale dokážu libovat i v hodně holčičích kouscích, jako jsou sukně a šaty, nicméně ráda zajdu i do pánských a dětských sekcí. Jediný, co, úplně nemusím, jsou fast fashion řetězce jako H&M a Zara, které všechny jen kopírují a taky mě docela štve post soviet trend, když ho nosí děti bohatých rodičů ze západních zemí, kteří vůbec ani netuší, jak ten trend vzniknul.“

„Co se týče hudby, mám ráda hodně žánrů a dokážu na festivalu ocenit i noise a hardcore, který si třeba ale sama doma nepustím. Zmínila bych festival CreepyTeepee, který se odehrál minulý víkend v Kutné Hoře a neskutečně jsem si ho užila. K nové hudbě se dostávám upřímně většinou přes kamarády a kamarádky, jsem v tomhle směru poměrně líná. Největší lásky z tuzemské scény jsou teď OpakDissu a dné. Ze zahraničí jsem zamilovaná do Yung Hurna, uvidíme, kdo bude další.“

Eva Slabá | @evaslaba

Fotografie – Martin Lačný | @martinlacny | martinlacny.com