Spoznali návštevníci Hip Hop Žije 2017 staré albumy PSH, Názvu stavby, Gramo Rokkaz či DMS?

Z festivalu Hip Hop Žije sme vám už priniesli dva reporty. V tom prvom sme vyspovedali vystupujúcich interpretov, ktorí nám okrem iného prezradili, čo sa im s týmto rapovým sviatkom spája a či sa viac tešili na Fat Joe-a alebo RiFF RAFFa. Druhý bol zas venovaný návštevníkom a ich pocitom, no zároveň sme sa dozvedeli, kto stál za piatkovým spustením bomby. Aby toho nebolo málo, do tretice vám prinášame aj anketu, v ktorej sme brali ohľad na podujatie, kde sa nachádzame. Vybavili sme sa preto zopár legendárnymi rapovými albumami, zakryli na nich tituly, prípadne mená interpretov či skupín a vydali sa do davu. Náhodne vybratých respondentov sme sa následne pýtali, či tieto projekty poznajú a samotný výsledok nás trochu prekvapil. Ako by ste obstáli vy?

Za požičanie albumov mimochodom veľmi pekne ďakujeme Joe Trendymu.