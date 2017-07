Len niečo vyše troch rokov vlastnil Harry Styles honosné sídlo v Beverly Hills. Predať sa mu ho avšak "podarilo" s miliónovou stratou

Nehnuteľnosti sú prevažne kvalitnou investíciou, ktorá sa vám skôr či neskôr vráti aj so ziskom, avšak nie vždy to je pravidlom a svoje o tom už vie aj Harry Styles. Bývalý spevák populárnej chlapčenskej skupiny s názvom One Direction si totiž ešte v priebehu roka 2014 urobil radosť kúpou honosnej vily v slávnom Beverly Hills v hodnote štyroch miliónov dolárov.

Ubehlo však len niečo vyše troch rokov a usadlosť v exkluzívnej lokalite má už nového majiteľa, ktorý pritom oproti britskej hviezde ešte jeden milión ušetril. Tomu hovoríme slušné finančné hospodárenie. Pár slov si avšak povieme aj k samotnej stavbe s výmerou takmer 280 metrov štvorcových, pričom ponúka až päť spálni či štyri kúpeľne a to znamená dostatok životného priestoru pre rodinu, ale i mnohých priateľov.

Dom v obkolesení zelene pôsobí veľmi moderným dojmom a tak nás mierne prekvapuje Harryho rozhodnutie o predaji po tak krátkej dobe a navyše so stratou. Tá ho ale nemusí vôbec trápiť, keďže disponuje ostatným majetkom v hodnote presahujúcej 50 miliónov. Späť ale k hlavnej téme. Dvojpodlažné útočisko s výhľadom na kopce pripomína svojim vzhľadom nehnuteľností, na aké sme zvyknutí prevažne v destináciách, ako Dominikánska republika. Nádych tropických krajín, respektíve exotických dovolenkových rezortov ešte výrazne podčiarkuje veľký bazén napustený slanou vodou.

Čo viac si môže človek priať? To nám už ale môžete po vzhliadnutí ôsmych snímkov nižšie napísať vy skrz komentáre.

