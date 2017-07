10 tipov, ako prežiť letný festival v zdraví a spokojnosti. Neopiť sa pred postavením stanu a plánovanie koncertov sú základ

Máme tu slnečné letné obdobie, ktoré mnohí obľubujú nielen kvôli dovolenkám pri mori. Podstatná časť Slovákov si už túto časť roka nevie predstaviť bez návštevy aspoň jednej väčšej udalosti pod holým nebom. Letných festivalov máme našťastie aj v našich končinách každoročne dosť veľa a väčšina z nich sa môže pýšiť skutočnou kvalitou po všetkých stránkach. Tým máme na mysli organizáciu aj samotných vystupujúcich interpretov, keďže čoraz častejšie sa aj na Slovensku vyskytujú aktratívne zahraničné mená. Zároveň si dokonca môžeme vyberať na základe preferovaných hudobných žánrov, takže ten, kto má rád rap, jednoducho navštívi Hip Hop Žije a ak si ideš skôr alternatívny štýl, je tu pre teba napríklad Grape.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pripraviť si pre vás poučný článok, ktorý napísal sám život. V krátkosti si zhrnieme najväčšie chyby návštevníkov letných festivalov, ktoré by teoreticky mohli ohroziť hladký priebeh akcie a narušiť váš zážitok. Keďže sa tieto udalosti len veľmi ťažko zaobídu bez alkoholu či iných látok, tak trochu sa to odzrkadľuje aj v našej desiatke. Pohodlne sa usaď a v komentároch nám v závere pokojne daj vedieť, v koľkých bodoch si sa, žiaľ, našiel.

1. Neopi sa v dopravnom prostriedku ešte predtým, ako vôbec dostaneš pásku

Problematiku pitia vo vlaku cestou na akciu pozná z vlastnej alebo kamarátovej skúsenosti snáď už každý a tváriť sa, že sa niečo také nerobí, by bolo veľmi naivné. Niekedy je jednoducho nadšenie z blížiaceho sa festivalu tak intenzívne, že má človek chuť oslavovať už cestou. Niektorí tomu hovoria svedomitá príprava, iní začiatočnícka chyba. Vo všeobecnosti však platí, že intenzívne posilňovania sa ešte pred vstupom do areálu ťa môže pripraviť o veľa zážitkov. Záleží však aj od vytvalosti a skúseností jedinca.

2. Postav stan za svetla a použi všetko príslušenstvo z balenia

Tento bod mierne nadväzuje na prvý, no stále platí, že aj cesta od brány k stanovému mestečku vie byť dostatočne dlhá na zopár kôl. A aj keď si sa náhodou k miestu, kde by mal byť tvoj stan dostal triezvy, ešte to neznačí úspech. Nezabudnite, tie kolíky nie sú v obale od stanu len tak pre srandu a práve dôkladná príprava miesta na spanie odloženie sa je jednou z priorít. Práve tu totiž budete naberať sily na ďalšie vystúpenia obľúbených interpretov a určite by ste nechceli hľadať pri prípadnom vetríku svoj stan po areáli.

3. Vopred si naplánuj koncerty, ktoré chceš stihnúť

Klasická chyba všetkých, ktorí si pri prípravách na festival určili jasné priority a hudba je až na jednom z posledných miest. Vyššie je samozrejme nejaký ten nápoj omamný a stánky s jedlom. Ak si však chceš užiť festivalovú atmosféru naplno a nachádzaš sa na udalosti, kde zvládli organizátori postaviť viac ako jeden stage, určite si nezabudni spraviť aspoň približný plán. Práve na akciách pod holým nebom sa totiž dočkáme špeciálnych živých shows a aj samotní hudobníci sa nechávajú počuť, že dávajú do vystúpení viac energie.

4. Nepodceň počasie

Toto vám určite poradili aj rodičia, no pravdou ostáva, že letné počasie vie byť zradné a po pár teplých chvíľach môže prísť nečakaná búrka. Vtedy sa určite hodí aspoň nepremokavá bunda a keď sa dá všetko doporiadku, tak aj náhradné oblečenie vrátane obuvi. Opačným extrémom je, keď si vezmeš na festival len dlhé rifle v domienke, že to nejako cez deň vydržíš a v noci budeš na koni ty. Asi je najrozumnejšie zbaliť si veci, ktoré ti nebude úplne ľúto zničiť, no zároveň sa v nich budeš cítiť príjemne.

5. Dávaj si pozor na osobné veci, prípade využi službu na ich odloženie

Štandardom na každom lepšom festivale už je aj služba, ktorá sa postará o tvoje cennosti ako doklady či fotoaparát, zatiaľ čo si môžeš bezstarostne užívať atmosféru so všetkým, čo k tomu patrí. Uzamykateľné skrinky sú potom strážené a ty sa za cenu malého poplatku jednoducho nemusíš báť, že niečo stratíš alebo ti to niekto ukradne. Každý predsa vie, že nechávať si niečo cennejšie v stane nie je úplne najlepší nápad a ťahať so sebou prehnane veľa vecí všade, kam sa pohneš, výrazne uberá na komforte.

6. Nezapíjaj alkohol alkoholom

Aj keď sú festivaly ideálnym miestom, kde otestovať svoje špeciálne schopnosti, zapíjanie vodky pivom či vínom ešte nikdy neskončilo podľa predstáv. Mohli by sme to charakterizovať skôr ako gól do vlastnej brány a v konečnom dôsledku získaš väčšinou nechcený náskok, ktorého sa jednoducho zbaviť nedá. Áno, zvyšuješ si tak reputáciu a street credit, no grcaniu, kým sa všetci bavia, sa asi nevyhneš a naskočiť na rozbehnutý alkovlak naspäť je už potom o niečo ťažšie. Aj keď samozrejme, vždy sa nájdu výnimky, ktorí popierajú všetky fyzikálne zákony a vydržia hocičo.

7. Pokús sa nestratiť kontakt s partiou

Ak patríš medzi tých najväčších extrovertov, ktorí sa dokážu zabaviť s hocikým nezámym a nepotrebujú mať vo svojej blízkosti kamarátov, tak tento bod asi nie je pre teba. Tí ostatní sa však určite cítia bezpečnejšie pri svojich známych a užívanie si festivalovej atmosféry aj riešenie problémov s kamošmi je o niečo príjemnejšie. Baterky v telefónoch a chabý festivalový 3G internet vedia zradiť hlavne vtedy, keď ich potrebujete najviac, a preto si určite dávajte pozor aj v tomto smere.

8. Neboj sa vyskúšať gastro zónu

Nie som si úplne istý, či existujú ľudia, ktorí sú schopní si na festival doniesť vlastné jedlo, no predsa dávame do pozornosti aj tento bod. Ak si chceš skutočne užiť atmosféru hudobnej udalosti pod holým nebom, určite nevynechaj aj stánky s typickým festivalovým jedlom. V dnešnej dobe už našťastie organizátori dávajú dôraz aj na túto stránku, takže to nie je len o langošoch a cigánskej a často máme možnosť pochutnať si na skutočných fast food dobrotách, ktoré by si si pokojne dal aj ako bežný obed v meste.

9. Neber si drinky od neznámych okoloidúcich

Drinky, drogy, jedlo, veci. Asi by vám to bolo podozrivé aj bez nášho upozornenia, no keď si zástupca nežnejšieho pohlavia a niekto ti na festivale alebo v klube ponúkne drink, radšej odmietni. Teda pokiaľ nie si jedna z tých, veď vieš. To isté platí pri hocičom inom. Aj keď pri týchto udalostiach asi platí, že každý si chce nechať čo najviac pre seba. Vždy je však lepšie vopred myslieť na prípadne nebezpečenstvo ako si skaziť zážitok podobnou nepríjemnosťou.

10. Pri balení nezabudni spočítať kamarátov a vziať si všetko potrebné, čo si si doniesol

Aj keď si festival prežil v zdraví, nikto ti nedal nič do pitia, videl si všetky vystúpenia obľúbených interpretov a ani raz si pri tom nezmokol a negrcal, vždy sa môže všetko pokašľať aj v závere, keď si zabudneš zbaliť niečo dôležité. A teraz nemáme na mysli nedopité fľaše či spomínané kolíky od stanu. Mysli skôr na dôležitejšie veci ako napríklad tvoji kamaráti alebo osobné veci. V ideálnom prípade by ich malo byť presne toľko ako na začiatku, no menší problém je, ak ich je viac ako menej. Za všetko snáď hovorí tento legendárny post.





Ďakujeme za pozornosť a pevne veríme, že bol pre vás tento článok aspoň z malej časti užitočný, prípadne ste sa v ňom našli a pobavili. Nezabúdajte, že festivalové leto je ešte stále v plnom prúde a stále je veľa možnosostí, kde tieto poznatky využiť.