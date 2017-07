Šteniatko počas chladnej noci vytiahlo deku zo svojej búdy, aby sa o ňu podelilo so zatúleným psom z ulice

Dnes má už 8 mesiacov, ale stále je to obyčajné hravé šteniatko. Lanu zachránili z brazílskych ulíc aj s jej súrodencami a onedlho sa na ňu usmialo šťastie, pretože si ju z útulku adoptovala Suelen Schaumloeffel so svojím snúbencom. Už sa viac nemusela obávať toho, že nebude mať čo jesť a nenájde si teplé miesto, kde by mohla prespať, pretože Suelen sa o ňu začala starať ako o najlepšieho domáceho miláčika na svete. Lana si rýchlo získala jej srdce a šteniatko si zase obľúbilo svojich nových majiteľov, lenže nezabudlo na to, aký ťažký život majú psy na uliciach.

V posledných dňoch bolo v brazílskej oblasti, kde Lana žije, trochu chladnejšie a najmä v noci teplota rapídne klesala, čo Suelen vyriešila tak, že jej kúpila novú deku a celú ju do nej v búde zababušila. Na druhý deň ráno si však Suelin snúbenec pri odchode do práce všimol, že Lana svoju deku vytiahla z búdy a pritiahla ju až k plotu, kde sa o ňu podelila so zatúlaným kamarátom, ktorý nemal kde prespať. Suelen chcela skontrolovať, či pes nemá majiteľov, alebo len niekomu ušiel, ale zľakol sa jej a utiekol pred ňou. Napriek tomu stihla zaznamenať moment, pri ktorom sa jej roztopilo srdce a pochopila, že zvieracia úprimnosť a štedrosť tú ľudskú ešte stále predčí.