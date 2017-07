Muž si svoje zuby neumýval viac ako 20 rokov. Jay nebol nikdy vedený k dentálnej hygiene, ale usmialo sa naňho šťastie

Diváci sa radi pozerajú na iných ľudí s rôznymi zdravotnými problémami, ktoré sa im potom lekári snažia efektívne vyliečiť. Britská šou Embarrassing Bodies bežala na obrazovkách stanice Channel 4 od roku 2007 až do roku 2015 a objavovali sa v nej ľudia, ktorí mali menšie či väčšie problémy so svojimi telami, za ktoré sa hanbili, ale chceli sa ich konečne zbaviť. Jedným z odvážlivcov bol v tom čase aj 21-ročný Jay, ktorý mal problémy so svojimi zubami.

Odmalička nebol vedený k tomu, aby dbal na zubnú hygienu, a tak si za prvých 20 rokov svojho života takmer vôbec neumýval zuby. Zároveň si pochutnával na rôznych dobrotách, ktoré neplývali na jeho chrup priaznivo a dostalo sa to až do takej fázy, že sa jeho zuby stali nepoužiteľnými. V televíznej šou preto navštívil niekoľko odborníkov a nakoniec dostal aj nové zubné implantáty, ktoré by si zo svojich našetrených peňazí dovoliť nemohol. Ak si potreboval lepšiu motiváciu na to, aby si konečne chytil zubnú kefku do ruky a začal sa o svoje zuby starať, potom si pozri celé video, ktoré síce nie je najnovšie, ale v médiách práve zažíva veľkolepý návrat.