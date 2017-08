Top 5 slovenských aquaparkov. Kde sa oplatí tráviť horúce letné dni v spoločnosti bazénov a tobogánov?

Letné prázdniny sú v plnom prúde, prudké slnko dáva zabrať aj najodolnejším z nás. Vysoké vonkajšie teploty nás automaticky lákajú k vode a príjemnému osvieženiu. No nie vždy stačí len chladnejšia sprcha či bazén na záhrade, keď sa chce človek aj trocha vyšantiť či zrelaxovať v obklopení dobrých služieb, meriame cestu k väčším vodným objektom. Nemáme teraz na mysli more a letné dovolenky, ale aj na Slovensku si niekedy vieme vystačiť s aquaparkami. Pre mladšie ročníky každoročný sen, pre starších príjemné zresetovania hlavy. Pozreli sme sa teda bližšie na mapu a rozhodli vám predstaviť 5 jednotlivých slovenských aquaparkov, ktoré sa aspoň raz za leto oplatia navštíviť. Poradie je náhodné.

Vadaš Thermal Resort Štúrovo

Začneme od juhu krajiny. Kúsok od vôd Dunaja sa v neveľkom meste rozprestiera obľúbené miesto plné všakovakých atrakcií, bazénov, tobogánov a podobne. Pre mnohých Slovákov môže spôsobiť komplikácie lokalita, pretože dostať sa sem nie je napríklad pre Kysučanov či východniarov jednoduché, ale zdĺhavé. Počas letných prázdnin, teda od 1. júna do 31. augusta, sú otváracie hodiny 9:00 - 20:00 a cena pre dospelého sa pohybuje na hodnote 8,50€.

Thermal Corvinus Veľký Meder

Západnejšie od Štúrova sa ľuďom ponúka ďalší priestor na vodný relax, konkrétne vo Veľkom Mederi neďaleko Dunajskej Stredy. Areál v obkolesení stromov ponúka okrem iného aj krytý bazén či lezeckú dráhu pre odvážlivcov. Ceny sú takmer rovnaké ako pri prvom spomínanom aquaparku, čiže dospelý za celodenný vstup zaplatí 8,50€. Zvyšok si môžete preskúmať tu. Otvorené býva od 9:00 do 21:00.

Aquapark Senec

Pomyselne sa teraz presunieme ďalej, konkrétne do Senca. Tamojší vodný svet ponúka tiež veľa dostupných atrakcií, no cena sa pohybuje vyššie. Za celodenný vstup človek vysolí 22€, no ak chce v objekte stráviť iba tri hodiny, tak sa cena znižuje na 15€. Všetky podrobnosti nájdete na oficiálnej stránke.

Aquapark Tatralandia

Titulom najväčší z najväčších na Slovensku sa pýši práve Tatralandia rozprestierajúca sa pod našimi veľhorami. Desiatky atrakcií, ubytovanie, známe tobogány - pre mládež ako raj. Ak niekoho omrzí neustále sa šmýkanie, využiť môže aj ďalšie ponúkané služby. Podrobný cenník na tomto odkaze.

AquaCity Poprad

Pod Tatrami zostaneme, no prejdeme východnejšie. 13 vonkajších a vnútorných bazénov, tobogány, 350 vodných atrakcií, najväčšie wellness a spa centrum na Slovensku, detské kútiky, ihriská, zábavné animačné programy pre deti či výnimočná 3D Laser show. Aj takáto je ponuka na oficiálnej stránke. Všetko za ceny stanovené tu.

Ktorý je váš favorit?