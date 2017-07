"Muži majú väčší mozog, preto sú inteligentejší," tvrdí nová štúdia z holandskej univerzity

Po téměř celou historii bylo s ženami jednáno jako s těmi méně inteligentními. Byla jim upírána volební práva, politická angažovanost nebo zkrátka jen rozhodování o obyčejných rodinných záležitostech. Tato skutečnost byla prolomena teprve před několika desetiletími. Tedy vlastně ne tak docela. I v 21. století se totiž objevila studie, která tvrdí, že jsou muži skutečně inteligentnější než ženy. A její závěry jsou nyní pěkně kritizovány.

Studie vznikla pod záštitou Erasmus University v Rotterdamu. Místní vědci přišli na to, že mužský inteligenční kvocient je přibližně o 4 body vyšší, protože mají větší mozek. Na toto tvrzení se ovšem brzy snesla kritika, protože využívání IQ, které je vázané spíše na symbolickou logiku, pro srovnávání všeobecné inteligence není příliš směrodatné a v minulosti se již potvrdilo, že tento fakt nic nepotvrzuje. Například dle spisovatelky a novinářky Angely Saini jde jen o další pokus mužských neurovědců o podkopání ženské autority.

V minulosti na toto téma proběhl nespočet výzkumů a žádný z nich prokazatelně neurčil, že by v obecné rovině byli muži opravdu inteligentnější než ženy. Ženy mají o něco menší mozek než muži, protože zkrátka jsou o něco menší než muži. Jejich mozek, který má objem přibližně jeden litr, sice opravdu dopadl o něco hůře ve srovnání s mužským o objemu 1,2 litru, co se inteligenčního kvocientu týče. Již dřívější studie však potvrdily, že například v měření emočního kvocientu dosahují obvykle ženy lepších výsledků. Tento kvocient je mimo jiné například indikátorem dobrého pracovního posunu nebo aktivnějšího života. Lidský mozek je zkrátka příliš složitým aparátem na to, abychom ho dokázali vymezit na základě jednoho jediného ukazatele. Jaký je váš názor?