Otec si perfektne uťahuje z fotografií svojej dcéry na sociálnych sieťach. Aj keď sa jej to nepáči, on už získal viac fanúšikov ako ona

Ak sa tvoji rodičia jedného dňa rozhodnú zaregistrovať na sociálnych sieťach a potom ťa požiadajú o priateľstvo, tvoj život sa zrejme zmení. Budeš si musieť dávať oveľa väčší pozor na to, čo na Facebook či Instagram pridávaš, pretože tvoj otec môže dostať nápad, ako si z teba verejne uťahovať. Komik Chris Martin pred viac ako rokom objavil selfie svojej dcéry Cassie a napadlo mu, že by mohlo byť celkom vtipné, keby sa ju posnažil napodobniť v trochu humornejšom štýle. Tínedžerské pózy preto vystriedali Chrisove snahy o čo najautentickejšie napodobeniny a dalo by sa povedať, že internet jeho aktivitu ocenil, pretože zatiaľ čo jeho dcéra má na Instagrame momentálne takmer 70-tisíc sledovateľov, jej otec vďaka paródiám získal už 135-tisíc fanúšikov, ktorí netrpezlivo čakajú na to, kedy zverejní ďalšiu vtipnú fotografiu uťahujúcu si z jeho dcéry.

