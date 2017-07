Len 11-ročný chlapec prekonal v IQ teste skóre Alberta Einsteina aj Stephena Hawkinga. Nijak špeciálne sa naň vraj ani nepripravoval

Cieľom organizácie s názvom Mensa je zhromaždiť skupinu najinteligentnejších ľudí na svete a vďaka nekonečnej múdrosti a inteligencii spraviť našu planétu lepším miestom pre život. Na vstup do organizácie Mensa potrebuje človek v špeciálnom IQ teste dosiahnuť skóre vyššie ako 132, čo v praxi znamená, že jej členovia patria medzi dve percentá najinteligentnejších ľudí sveta. V súčasnosti má približne 20-tisíc členov s rôznymi výškami IQ, ale jedným z jej najnovších prírastkov je iba 11-ročný Arnav Sharma. Arnav pritom nie je iba priemerný člen Mensy, pretože tento malý chlapec zvládol IQ test na plný počet bodov, čo znamená, že jeho IQ dosahuje skóre 162.

So svojím skóre tak preskočil aj také kapacity ako Albert Einstein či Stephen Hawking a po svojom výnimočnom úspechu sa ani netváril skromne a prekvapene. Vyskúšať si test od organizácie Mensa môžu len ľudia nad 10,5 roka, takže Arnav bol celkom netrpezlivý a po teste bol usmiaty. Test obsahoval verbálne aj neverbálne otázky a trval približne dve a pol hodiny, pričom Arnav stihol poznamenať, že ho tam s ním vypĺňalo ešte niekoľko detí a aj zopár dospelých. Pred testom dokonca neabsolvoval žiadnu špeciálnu prípravu a konkrétnu formu testu nikdy predtým nevidel, čo je ešte pozoruhodnejšie na dieťa v jeho veku. Arnav by už o pár rokov chcel svoju inteligenciu využiť na pomoc svetu, ale ešte sa samozrejme presne nerozhodol, v akej oblasti by chcel najradšej pôsobiť.