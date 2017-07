V Rusku někdo obarvil psy narůžovo, aby se s nimi mohli fotit turisté. Až ho omrzeli, tak je odvezl do lesa, kde je našli ochránci přírody

Rusko je opravdu generátor kuriozit. Poblíž městečka Gelendžik v jižní části Ruska našli v přilehlém lese ochránci zvířat dva psy rasy sibiřský samojed. Na celé věci by nebylo nic zvláštního, pokud by psi nebyli celí obarvení dorůžova. Podle aktivistů se obarvení psi nacházeli v lese už delší dobu a předtím byli zneužíváni k finančnímu výdělku jako atrakce pro turisty. Každý si s nimi prý mohl za peníze udělat fotku. Upozornila na to Ksenija Kuzněcov, ruská aktivistka za práva zvířat na svém Instagramu. „Když jsem psy poprvé uviděla, chtěla jsem nabarvit narůžovo ty lidi, kteří jim to udělali a vystavit je na pláž místo nich,“ napsala na sociální síť.

Když už vychytralého podnikatele bizarně obarvení psi omrzeli, odvezl je 60 km od Gelendžika do lesa, kde je nechal napospas divoké přírodě. Ochránci jsou jistí, že kromě dvou samojedů, které odchytili, by se někde v lese měl potulovat minimálně ještě jeden.

Odchycené feny trpí blechami, jsou trochu plaché a mají několik menších zdravotních problémů. Podle jizev to prý vypadá, že po nich i někdo střílel vzduchovkou. Podle informací ruské tiskové agentury RIA Novosti se v ulicích Novorossijska a Gelendžika objevují další nabarvení psi, se kterými se můžou turisté vyfotit.