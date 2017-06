Sony začne po téměř 30 letech opět vyrábět vinyly. Velká poptávka nostalgických milovníků hudby po retro nosičích nezadržitelně roste

Jsou tomu necelá tři desetiletí, co japonský gigant Sony přestal vyrábět gramofonové desky, nyní se však do těchto dávno opuštěných vod firma hodlá vrátit. Společnost od tvorby vinylů upustila v roce 1989, kdy začaly vzkvétat kompaktní disky a další tehdy nově vznikající technologie, jak ale firma ve čtvrtek uvedla, svým nynějším, pro mnohé nečekaným krokem se rozhodla reagovat na stále zvyšující se poptávku po retro hudebních nosičích. První kusy vinylů z dílny Sony by tak po dlouhé odmlce měly spatřit světlo světa v březnu příštího roku.

Jak píše zahraniční server Yahoo News, vinyly se v současné době stávají vysoce vyhledávaným zbožím nejen ze strany nostalgických milovníků hudby, ale zájem o ně projevují taktéž mladší generace. Momentální poptávka v zemi je údajně tak silná, že dnes jediný japonský výrobce vinylů Toyokasei nestíhá desky ani vyrábět. Sony se nyní prý snaží najít schopné inženýry, kteří mají s výrobou již nějaké zkušenosti.

Společnost Sony dosud oficiálně neokomentovala, jakou hudbu si její zákazníci budou moci na nových vinylech poslechnout, podle informací tamního tisku se však má jednat jak o staré japonské písně, tak i moderní alba z předních příček hitparád. Podle dosavadních odhadů má celosvětový prodej gramofonových desek v loňském roce překonat hranici 1 miliardy dolarů, zatímco výnosy z prodejů CD a digitálního stahování postupně upadají, což jen dokládá to, jak obrovské popularitě se vinyly v současnosti těší. Kupujete si vinyly i vy? Co na krok Sony říkáte? Dejte nám vědět níže v komentářích.