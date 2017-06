Rihanna si našla nového frajera. Hassan vyzerá ako saudskoarabský princ, má majetok v hodnote cez 1,5-miliardy dolárov a robí ju šťastnou

Speváčka Rihanna zrejme v posledných dňoch neplánovala celému svetu oznámiť správy o svojom novom vzťahu, lenže na internet sa dostali fotografie zo súkromnej vily, ktoré hudobníčku zachytávajú v nežnom objatí s dovtedy tajomným mužom. Médiá rýchlo rozlúskli hádanku o tom, kto sa s Rihannou v bazéne bozkával, pretože ide o celkom známu tvár. Hassan Jameel patrí do jednej z najbohatších arabských rodín na celom Blízkom Východe a už v minulosti sa stal tvárou jednej z rodinných firiem, ktorá má výhradné právo na dovoz a predaj áut značky Toyota v celej Saudskej Arábii, ba čo viac, ďalšia z nich vlastní celú futbalovú ligu v krajine. Sympatický vzhľad ho predurčil na to, aby sa častejšie objavoval v médiách a jeho rodina sa môže pochváliť majetkom v hodnote približne 1,5-miliardy dolárov, čo je už celkom slušná čiastka.

Rihanna vraj svojim priateľom už niekoľkokrát povedala, že to s Hassanom vyzerá skutočne nádejne a možno by to mohol byť aj ten pravý muž, ktorý by ju konečne dostal až pred oltár. Obaja spolu majú randiť už približne pol roka, čiže od začiatku roku 2017, ale svoj vzťah sa snažili udržať v tajnosti, čo sa im aj celkom dlhé obdobie darilo. Po tom, čo fotografie bozkávajúcej sa Rihanny obleteli svet o niekoľko desiatok hodín neskôr sa obaja s úsmevmi na tvárach objavili na španielskej Ibize, kde ich nedočkaví fotografi opäť zachytili, pretože obaja zrejme pochopili, že už nie je dôvod hrať sa na schovávačku. Len čas ukáže, či to tentoraz bude pre Rihannu osudový muž, ale aj keby tomu tak nebolo, 29-ročná speváčka má na manželstvo ešte dosť času.

Příspěvek sdílený This Is Hip Hop Culture (@thisiship_hopculture), Čen 28, 2017 v 3:54 PDT

Příspěvek sdílený NEW PAGE! (@_ubiquitousv_), Čen 28, 2017 v 3:43 PDT