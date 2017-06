Serena Williams pred kamerou zapózovala takmer nahá. Podľa ľudí je však nechutná a fotky si mohla odpusiť

Celosvetový tenisový fenomén Serena Williams je, ak si to ešte nezachytil, v pokročilom štádiu tehotenstva. Aby však oslávila prírastok nového člena rodiny, zapózovala na titulke magazínu Vanity Fair. S nahotou Serena očividne žiaden problém nemá, no niektorí používatelia internetu zrejme áno. Článok Vanity Fair pojednáva o príbehu Sereny s jej priateľom Alexisom Ohanianom. V januári 2017 zistila Serena, že je tehotná. Hneď na to vyhrala nasledujúcich sedem zápasov Australian Open v rade bez toho, aby svoje tajomstvo prezradila.

Každopádne, na článok sa vyrojili stovky negatívnych reakcií. Ľudia si myslia, že snímky Sereny sú nechutné a mnohým prekáža, že vidia nahé ženské telo v tehotenstve. Aj keď Serena vďaka fotografiám získala značnú vlnu podpory, stále sa našli nenávistné komentáre, ktorých autori nemajú jednoducho pochopenie snáď pre nič, ani pre inšpiratívne fotografie. Serene odkázali, že je poriadne nechutná a magazínu zasa, že ich od takýchto fotografií rozhodne mohli ušetriť.

