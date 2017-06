Audi perfektnou reklamou propaguje Spider-Mana aj svoj nový model A8. Peter Parker na skúške z autoškoly exceluje

Spoločnosť Marvel Comics sa opäť raz spojila s automobilkou Audi, aby sa jej vozidlá objavili v jednom z jej filmov. Audi sa najnovšie zamerala na Spider-Mana, ktorý sa po niekoľkých viac či menej úspešných filmoch vracia späť do Marvelu a do kín sa vo svojej vlastnej snímke dostane už 6. júla. Herec Tom Holland alias Peter Parker preto musí absolvovať aj niekoľko propagačných stretnutí a udalostí, pričom jednou z nich bolo aj natáčanie novej reklamy.

V hlavnej úlohe sa predstaví samozrejme on samotný, ale nebudú chýbať ani zábery na pripravované Audi A8, ktoré sa automobilka rozhodla svetu oficiálne predstaviť práve v blížiacom sa filme. Aj keď reklama s názvom „Driver’s Test“ nie je práve najkratšia, veď trvá až 2 minúty a 23 sekúnd, Tom Holland spoločne so svojím inštruktorom autoškoly dokážu diváka zabaviť, ponúknuť mu krátky pohľad na nové Audi a dokonca aj na oblek Spider-Mana, ktorý bez problémov nielenže zvládol jazdu na skúške a prekazil aj bankovú lúpež. Tom dokonca pri nastupovaní do auta stihol spomenúť aj meno Tony, čím určite narážal na Iron Mana, ktorý si v minulých filmoch užíval jazdu napríklad aj na Audi R8 Spyder.