Spinka za 185 dolárov. Prada sa novým produktom pridáva k bizarným snahám predať hlúposti za astronomickú cenu

Vstup módnych a návrhárskych značiek do úplne iných sfér sme videli už mnohokrát. Či už ide o motocykel alebo plážovú loptu, často sú tieto výstrelky sprevádzané poriadne premrštenými cenami. Výnimkou nie je ani veľmi známa značka Prada, ktorá predstavila spinku. Tá sa od každej ostatnej na tomto svete líši len nápisom Prada, no pozoruhodná je taktiež cenovka. Na nej sa totiž nachádza priam bizarne astronomické číslo 185 dolárov, čiže približne 165 eur. Prada ju však prezentuje ako spinku na peniaze, nie spinku slúžiacu na papiere. Miesto dôležitých dokumentov by si tak mal spájať bankovky.

Ako to už pri podobných produktoch býva, ľudia na internete sa poriadne pobúria nad snahou predať niečo natoľko bizarné. Niektorí používatelia sociálnej siete Twitter dokonca úsmevne poznamenali, že by od spinky za 185 dolárov očakávali, že okrem peňazí bude držať pokope aj ich rozpadnutý život alebo že bude rozprávať podobne ako nápomocná spinka vo Windows XP.

Lmaoooo this the talking Microsoft paperclip ??? https://t.co/v7A07vdYIf — King (@_KingRighteous) 22. júna 2017

$185 for a paperclip? This thing better be able to hold my life together.. pic.twitter.com/IunW9Aiy25 — FREDDY (@FreddyAmazin) 22. júna 2017

mood: being wealthy enough to have a $185 Prada money paperclip pic.twitter.com/P774DcQAOr — VENUS (@DEVILDIOR) 22. júna 2017

Ready for another round of “ridiculous things I've ever seen”? I present to you, a 185$ paper clip. I can't. pic.twitter.com/U60P5I0pim — Laura Vitale (@LaurasKitchen) 22. júna 2017