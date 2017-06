Zhoršené videnie až slepota. Zelený zákal je postrachom pacientov aj očných lekárov

Zelený zákal alebo glaukóm patrí medzi časté ochorenia u ľudí vysokého veku, ktoré vedú k výraznému poškodeniu zraku. Za najväčšie rizikové faktory tohto ochorenia patria zvýšený vnútroočný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, kŕčovité zúženia tepien (tzv. vazospazmy), častý výskyt migrén, nízky krvný tlak a krátkozrakosť. Toto očné ochorenie je charakteristické typickými zmenami na zrakovom nerve, čo sa následne prejaví nevratnými zmenami v zornom poli. Pokiaľ sa priebeh choroby zanedbá, vedie k slepote. Zelený zákal je v celosvetovom meradle druhou najčastejšou príčinou slepoty po sivom zákale - postihuje takmer 4 percentá populácie vo veku nad 70 rokov a predpokladá sa, že v súvislosti so starnutím populácie bude jeho výskyt ďalej narastať, a to aj napriek pokroku v oblasti očného lekárstva. Nakoľko ide o problém, ktorého význam sa veľmi často podceňuje a pacienta do ordinácie očného lekára privedie veľmi často až v prípade, kedy pociťuje zhoršenie zraku, v dnešnom článku si o tejto chorobe povieme viac a tiež o spôsobe, ako ju môžeme vyliečiť.

Zrakový nerv (nervus opticus) je druhým hlavovým nervom. Vyvíja sa ako vychlípka medzimozgu (diencephala). Jeho odstredivé vlákna sa zbiehajú do tzv. papily zrakového nervu, ďalej prebieha od zadnej steny očnej gule a prechádza stenou očného bulbu, kde získava myelínovú pošvu. Vo vrchole orbity prechádza cez optický kanál do lebečnej dutiny. Spojením a čiastočným skrížením nervov z oboch očí vzniká optické chiazma, ktoré ďalej pokračuje ako ľavá a pravá zraková dráha do mozgovej kôry. V oblasti za očnou guľou sa k zrakovému nervu pridáva drobná tepienka, ktorá plní úlohu výživy sietnice. Nervus opticus je obalený derivátmi mozgových obalov, medzi ktorými je priestor vyplnený mozgomiechovým mokom. Nakoľko sa usporiadaním mozgových obalov líši od ostatných hlavových nervov, nie je z tohto dôvodu považovaný za typický hlavový nerv. Zvýšený vnútroočný tlak tlačí na zrakový nerv v jeho priebehu, čím zužuje zorné pole, vedie k strate priestorového videnia a napokon až k slepote. Ochorenie získalo názov pre svoj nazelenalý vzhľad nervu v konečnom štádiu jeho poškodenia.

Zelený zákal má niekoľko foriem:

- Primárny glaukóm s otvoreným uhlom: tento typ glaukómu je najrozšírenejší, spočiatku však nemá nijaké výrazné príznaky a pacient si mnohokrát všimne problém až po odumretí značnej časti zrakových nervov a výrazného zúženia zorného poľa

- Primárny glaukóm s úzkym, resp. uzavretým uhlom: tento typ glaukómu sa častejšie vyskytuje u ďalekozrakých očí, u ktorých sú anatomické pomery v oku veľmi úzke. Prvým prejavom býva tzv. glaukómový záchvat - spojený s prudkou bolesťou hlavy najmä v oblasti oka v dôsledku náhleho zvýšenia vnútroočného tlaku. Býva sprevádzaný sčervenením oka, rozmazaným videním, nevoľnosťou či vracaním a je potrebný okamžitý zásah lekára

- Kongenitálny glaukóm: ide o vrodený zelený zákal, pri ktorom je postihnuté oko dieťaťa zväčšené, citlivé na svetlo, slzí a rohovka je zakalená dosiva

- Sekundárny glaukóm: prítomnosť sekundárneho glaukómu je spôsobené zvýšením vnútroočného tlaku z dôvodu iného očného ochorenia, po očnej operácii či úraze oka

Subjektívne príznaky pri glaukóme s otvoreným uhlom sú nepatrné alebo žiadne a obyčajne sa pacienti dostavia k lekárovi, keď je už videnie nezvratne poškodené. K najčastejším príznakom patrí pocit tlaku v očiach, zvýšená unavenosť očí a zvýšená bolestivosť očí na dotyk. Pri ambulantnom vyšetrení nachádza očný lekár u pacienta zvýšený očný tlak a zmeny na zrakovom nerve rôzneho charakteru. Medzi základné očné vyšetrenie v tomto prípade patria laserové skenovacie vyšetrenie a perimetria. Zvýšený vnútroočný tlak sa meria špecifickými tonometrami, ktoré z ambulancie očného lekára poznáte zrejme veľmi dobre - pre niekoho nepríjemné nárazové fúkanie malého množstva vzduchu pod silným tlakom patrí medzi najkľúčovejšie. U malého množstva pacientov sa vyskytuje aj tzv. nízkotenzný glaukóm, pri ktorom lekár nezistí zvýšený vnútroočný tlak pri výskyte ostatných príznakov ochorenia. Touto formou sú postihnutí starší ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, hlavne nízkym krvným tlakom.

Liečba glaukómu sa musí začať čo najskôr, aby sa predišlo odumretiu vlákien zrakového nervu, nakoľko, ako sme si povedali v úvode, poškodenie zrakového nervu je nevratné a liečba v tomto prípade pomôcť nedokáže. Cieľom liečby je znížiť hodnotu vnútroočného tlaku na úroveň, pri ktorej nedochádza k patologickým zmenám na sietnici a zrakovom nerve. Hodnota sa líši od pacienta k pacientovi, závisí od hrúbky rohovky. Najčastejšie začíname liečbu lokálne podávanými kvapkami, ktoré by sa pre silu liečivých prípravkov vo všeobecnosti nemali užívať častejšie ako dvakrát denne. Hlavnou skupinou liekov sú tzv. parasympatomimetiká. Hlavným reprezentantom v tejto skupine je pilokarpín a znižuje vnútroočný tlak dôsledkom zlepšeného odtoku komorového moku z oka. Nevýhodou jeho použitia je zúženie zreničky, čo vedie k zhoršenému videniu za šera a do diaľky.

V prípade zlyhania konzervatívnej liečby pri nevýraznom zvýšení vnútroočného tlaku je možné pristúpiť k laserovej operácii. Prebieha v lokálnej anestézii a lekár pri nej zameriava lúče lasera na špecifické tkanivá v oku, ktorých modifikáciou dosiahne, že vnútroočná tekutina (mok) môže lepšie odtekať a tlak v oku sa znižuje. Operácia trvá len niekoľko minút a je takmer bezbolestná. Dochádza pri nej k menej častým komplikáciám ako pri klasickej chirurgickej liečbe. Ku chirurgickému zákroku sa pristupuje až v prípade zlyhania ostatných možností. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii a jeho podstatou je vytvorenie umelého spojenia medzi vnútrom oka a podspojivkovým priestorom, kam môže vnútroočná tekutina priebežne odtekať. Laserová operácia a najmä chirurgický zákrok sú až poslednými možnosťami liečby glaukómu. Pristupuje sa k nim, až keď je medikamentózna liečba neúspešná alebo má pacient ťažkosti s jej užívaním. V prípade neskoršieho odhalenia ochorenia je však zákrok odporúčaný ihneď, aby sa ochorenie viac nezhoršilo.

Vyšetrenie u odborníka je v prípade akýchkoľvek spozorovaných príznakov choroby veľmi dôležité, preto rozhodne nečakajte a navštívte svojho očného lekára. Špecialistami na liečbu zeleného zákalu, ale tiež ostatných problémov so zrakom sú aj lekári v iClinic, ktorý na Slovensku pôsobia od roku 2005, a to s vynikajúcimi výsledkami. Každý človek by mal po 40. roku života absolvovať špecializované vyšetrenie aspoň raz za 3 - 4 roky, a to aj v prípade, že nemá žiadne ťažkosti.