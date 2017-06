Francúzski vodiči MHD dostali zákaz nosiť kraťasy. Muži preto prišli do práce v sukniach

Stejně jako u nás, i ve Francií se šíří vlna veder. S vysokými teplotami lidé bojují jak na ulici, tak o to víc potom v prostředcích městské hromadné dopravy, ve kterých se často vůbec nedá být. A co teprve řidiči tramvají a autobusů? Ve Francii ve městě Nantes musí nosit jednotné oblečení přidělené dopravní autobusovou společností, ale kraťasy do tohoto stejnokroje nepatří – dokonce je mají přísně zakázány. Řidiči proto byli nuceni nosit dlouhé kalhoty. Pak je ale napadlo, jak tento problém důmyslně vyřešit.

@moorehn @EEParis When Nantes says no to bus drivers in shorts, the drivers say yes to skirts! #heatwave #softench pic.twitter.com/qLewHdaiXa