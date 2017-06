Jaderná elektrárna Temelín schytala vlnu kritiky za vyhlášení sexistické soutěže. Dívce s nejvíce lajky pod fotkou v plavkách poskytne stáž

V jihočeském Temelínu se rozhodli nabídnout místo stážistky dívce, která v rámci facebookové soutěži získá nejvíce lajků pod svou fotkou. Takových soutěží jsou dnes na sociálních sítích mraky. Háček je ovšem v tom, že dívky na fotkách pózují v plavkách a správa Temelína za tento akt schytává pěknou kritiku.

Dívky jsou finalistkami soutěže krásy Maturantka roku a jejich focení v plavkách probíhalo právě v prostorách jaderné elektrárny Temelín. Tam se rozhodli jedné z nich poskytnout čtrnáctidenní odbornou stáž dle jejich plánovaného zaměření. Fotografie umístili na svůj facebookový profil a vyhlásili o stáž soutěž.

„V netradiční fotoateliér se proměnil vnitřek chladicí věže. Dnes zde totiž pózovala desítka finalistek celostátní soutěže Maturantka roku 2017. My vám je teď představujeme. Dívka s největším počtem lajků získá titul „Maturantka energie“ a stráví u nás dva týdny na stáži,“ zní jejich slova.

V komentářích ovšem následovala vlna kritiky, dle které je takový přístup ke vzdělání zcela nevhodný.

„Může být něco víc dehonestujícího vůči ženám, které chtějí skutečně dělat vědu, než to, že jediným kritériem, podle kterého by měly být vybírány, jsou fotky v plavkách?“ říká například jeden komentující.

K soutěži se staví odmítavě také Petra Havlíková, odbornice na práva žen: „Soutěž je absolutně mimo hranice etiky. V roce 2017 mi připadá neuvěřitelné, pokud člověk získá odbornou výhodu za to, že dobře vypadá, a navíc jeho vzhled musí být posvěcen názory ostatních. Situace je o to horší, že se jedná o opravdu mladé ženy, ještě na střední škole.“

Infocentrum jaderné elektrárny ovšem žádný etický problém v této akci nevidí. Dle jejich slov nejsou takovéto ceny ve Skupině ČEZ výjimkou a nevidí důvod, proč by to právě v takovém případě měl být problém. Co si o celé soutěži myslíte vy?