Rozširovací draft NHL vrcholí. Ktorých hráčov si vyberie nový klub z mesta hriechu? Vybrali sme tých najlepších

Naposledy nastala rovnaká situácia pred sedemnástimi rokmi. Tímy Minnesota Wild a Columbus Blue Jackets rozšírili rady najprestížnejšej hokejovej súťaže na svete a zaokrúhlili počet tímov na okrúhlych 30. Toto číslo ostalo nemenné až do tohto roku, keď vedenie ligy po už dávnejšie ohlásenej expanzii oznámilo, že novým tímom sa od sezóny 2017/2018 stane tím Vegas Golden Knights. Fanúšikov toto rozhodnutie rozdelilo na dva nerovnomerné tábory. Niektorí rozhodnutie ligy vítajú a vidia v tom významný ekonomický prínos (pochopiteľne), tí druhí rozhodnutie Bettmana a spol. kritizujú, a to najmä kvôli tomu, že oblasť americkej Nevady nie je tradičnou hokejovou baštou a skôr by na pozícii Golden Knights videli niekoho iného. Špekulovalo sa o návrate Quebec Nordiques, za ktorý hviezdilo trio bratov Šťastných, záujem prejavili aj ľudia zo Seattlu. Napokon sa môže tešiť skupina podnikateľov okolo Billa Foleyho.

Podmienky vstupu neboli jednoduché. V prvom rade bolo potrebné zabezpečiť divácky záujem - zakúpených bolo vyše 13-tisíc permanentiek. Nový tím potrebuje taktiež hrávať na modernom štadióne, pričom túto podmienku spĺňa nová multifunkčná aréna pre 17 500 divákov, v ktorej sa uskutoční, napríklad, aj najdrahší boxerský zápas histórie medzi Mayweatherom a McGregorom. V neposlednom rade išlo o zloženie vstupného poplatku, ktorý predstavuje pre bežného človeka astronomickú sumu - 500 000 amerických dolárov.

T-Mobile Arena - domovský stánok nováčika NHL

Tzv. rozširovací draft prebieha od pondelka 19. júna a potrvá do stredy 21. júna, kedy v rámci programu odovzdávania ocenení vedenie tímu predstaví svoj káder. V rámci tohto draftu si mohlo vybrať z každého tímu iba jedného hráča, a to tak, aby vo svojom kádri malo minimálne 3 brankárov, 9 obrancov a 14 útočníkov. Ostatné kluby sa mohli do 18. júna rozhodnúť, ktorých hráčov ochránia od tohto výberu - celkovo mali možnosť zabrániť istému odchodu 1 brankára, 3 obrancov a 7 útočníkov. Je potrebné jedným dychom dodať, že rozširovací draft sa netýka hráčov, ktorí sú v prvom alebo druhom roku profesionálnej zmluvy. Vegas si tak v priebehu 72 hodín môže vyberať z vyše 600 hráčov. Okrem toho už dávnejšie oznámili aj prvé príchody - Reida Dukea (Brandon Wheat Kings, WHL), Tomáša Hyku (Mladá Boleslav) a Vadima Šipačova (SKA Petrohrad, KHL). Slovenských fanúšikov určite zaujímalo, či si kluby ochránia aj niektorého z našich hráčov. Stalo sa tak v prípade Hossu, Pánika, Jurča, Tatara , Cháru a Sekeru. Naopak, to, či si za Vegas zahrajú, sa už v stredu dozvedia Gáborík, Marinčin, Daňo, Hrivík, Budaj a Halák.

Keďže na výber je skutočne množstvo kvalitných hráčov, niektorí dokonca patria vo svojich kluboch medzi špičku, rozhodli sme sa zahrať na generálneho manažéra a vybrať ten najkvalitnejší káder podľa vlastného uváženia. Do úvahy sme vzali všetky faktory, ktoré musí rešpektovať aj vedenie Golden Knights - povinné kvóty hráčov či platový strop (73 miliónov amerických dolárov). Pozrite sa spolu s nami na náš "dream team" a v komentároch sa s nami nezabudnite podeliť o váš pohľad na túto problematiku. Sami sme veľmi zvedaví na to, s koľkými z našich výberov sa aspoň na diaľku stotožní vedenie nováčika.

Gerald Galant (uprostred) sa stal hlavným trénerom mužstva

BRANKÁRI

Marc-Andre Fleury (Pittsburgh Penguins)

Petr Mrázek (Detroit Red Wings)

Antti Raanta (New York Rangers)

Každé mužstvo je potrebné budovať odzadu a zo zabezpečenej obrany zakladať nebezpečné útoky. Vyriešiť brankársku otázku v tíme nováčika bude zo všetkých výziev tá najjednoduchšia. Aktuálny obhajca Stanley Cupu z Pittsburghu bol postavený do situácie, kedy si musel vybrať, či pred rozširovacím draftom ochráni z momentálne najlepšej brankárskej dvojice ligy svoju dlhoročnú klubovú ikonu Fleuryho alebo jednu z nových hviezd ligy Murrayho. Nakoniec sa ocitla v hre o Vegas jednotka draftu z roku 2003, ktorá predstavuje snáď to najlepšie, čo si vo svojom tíme môže predstaviť každý manažér a tréner. Je potrebné ale podotknúť, že o jeho odchode z tímu sa špekuluje už dlhší čas. Vo vždy ambicióznom Detroite nezažili úspešnú sezónu, no rozhodne sa tohtosezónny neúspech nemôže zvaľovať na výkony brankárov. Skúseného Howarda v bráne veľmi úspešne dopĺňal ostravský rodák Mrázek, ktorý v niektorých častiach sezóny svojho lepšie zaplateného kolegu a jednotku tímu mnohokrát predčil. Ako tretieho sme si vybrali Raantu ukazujúceho sa vo výbornom svetle popri ikonickom Lundquistovi. Pri troche snahy môžu Golden Knights získať troch špičkových brankárov za cenu ukrojenia vyše 10 miliónov z klubového rozpočtu.

OBRANCOVIA

Calvin De Haan (New York Islanders)

Matt Dumba (Minnesota Wild)

Tobias Enström (Winnipeg Jets)

Jason Garrison (Tampa Bay Lightning)

Jack Johnson (Columbus Blue Jackets)

Viktor Loov (New Jersey Devils)

Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs)

Johnny Oduya (Chicago Blackhawks)

Luca Sbisa (Vancouver Canucks)

Sami Vatanen (Anaheim Ducks)

Po tom, ako sme vybrali stabilnú brankársku trojicu, potrebovali sme vyskladať dostatočne silnú obranu. V tomto prípade sme nešli ani tak po mladých hráčoch ako po skúsenostiach. Vyzdvihol by som najmä trojicu Enström - Vatanen - Oduya. Prvý menovaný patrí už niekoľko rokov medzi stabilných členov zostavy Winnipegu. Je brilantným korčuliarom s dobrým prehľadom v hre, navyše schopný poslať dopredu nejednu dobre načasovanú prihrávku. Nie nadarmo je v našom kádri najdrahším bekom. Sami Vatanen hráva celú svoju doterajšiu kariéru za Anaheim, ktorý ho v roku 2009 draftoval. Hoci je nižší vzrastom, patrí rovnako medzi skvelých korčuliarov a je veľmi dobrý, pokiaľ ide o jeho zapojenie sa do presilových hier. Posledný menovaný Oduya má síce 35 rokov, no s takým množstvom skúseností, že sa od neho budú môcť učiť aj oveľa mladší spoluhráči. To, že má skvelé korčuliarske schopnosti, snáď ani nemusíme zdôrazňovať, nakoľko to bola v našom ponímaní kľúčová podmienka. Miesto v zostave si u nás našiel aj Martin Marinčin ako jediný Slovák v našom výbere. Desať vybraných obrancov nás na sezónu bude stáť bezmála 30 miliónov.

ÚTOČNÍCI

Pierre-Edouard Bellemare (LK, Philadelphia Flyers)

Dustin Brown (PK, Los Angeles Kings)

Patrick Brown (C, Carolina Hurricanes)

Mikhail Grigorenko (C, Colorado Avalanche)

Jiří Hudler (LK, Dallas Stars)

Justin Kea (C, Buffalo Sabres)

Jonathan Marchessault (C, Florida Panthers)

Jeremy Morin (LK, Arizona Coyotes)

James Neal (LK, Nashville Predators)

T.J. Oshie (PK, Washington Capitals)

Benoit Pouliot (LK, Edmonton Oilers)

Alexander Radulov (PK, Montreal Canadiens)

Tyler Randell (PK, Boston Bruins)

Bobby Ryan (PK, Ottawa Senators)

Joe Thorton (C, San Jose Sharks)

Kris Versteeg (LK, Calgary Flames)

Nail Yakupov (PK, St. Louis Blues)

Aj do útoku bolo z čoho vyberať. Z mnohých známych mien sme si mohli vybrať aj také kapacity ako Jágra či Gáborika, no v tomto prípade sme uprednostnili predovšetkým perspektívu niekoľkých sezón stabilných výkonov s potenciálom ďalšieho rastu. Taktiež sme si dali pozor na to, aby sme mali približne rovnaký počet hráčov na každý útočnícky post - krídelníkov aj centrov. Bellemare sa fanúšikom zapísal najmä ako jeden z najnebezpečnejších hráčov francúzskej reprezentácie, ktorá podáva na svetovom šampionáte veľmi sympatické výkony, dokáže potrápiť mnohých favoritov a často nad nimi aj zvíťaziť. T.J. Oshie zaujal svojimi výkonmi už v St. Louis Blues a ani po prestupe do Washingtonu zo svojich kvalít nestratil. Navyše, pokiaľ ste fanúšikom samostatných nájazdov, tak iste viete, aký skvelý v nich Oshie je. O Radulovovi je zbytočné niečo hovoriť - tvrdý chlapík, ktorý toho má za sebou už dosť a nech pôsobí v ktoromkoľvek tíme, útok je s jeho prítomnosťou minimálne o stupeň kvalitnejší. Do našej zostavy sa zmestil aj Joe Thorton, ktorému by sme pokojne zverili aj kapitánske céčko. A mladík Yakupov? Edmonton z neho v roku 2012 urobil draftovú jednotku, no výkonmi mierne zaostal za očakávaniami a musel sa porúčať do St. Louis, no vidíme v ňom dostatočne veľký potenciál na to, aby sme nevyužili príležitosť dostať ho do Vegas. Celkovo nás nákup celého kádra vyšiel na 62,7 milióna dolárov a pod platovým stropom sa nám tak podarilo značne ušetriť.

Čo hovoríte na náš výber vy?