Jay Z oficiálně odhalil nové album 4:44 a oznámil datum vydání. Poslechni si ukázku singlu Adnis

Projekt amerického rappera Jay Z-ho byl dlouhou dobu zahalen tajemstvím. Postupně odkrýval další a další indicie a nyní to vypadá, že se domněnky opravdu naplnily a jeho překvapení je skutečně nové album, které už má i konkrétní podobu a termín vydání. Společnost Sprint, se kterou má Jay Z uzavřenou spolupráci, odhalila na svém Twitteru vizuál nového alba, které ponese tajemný název 4:44, spolu s informací, že bude exkluzivně dostupné na streamovací službě Tidal už 30. června.

On 6/30, Sprint customers can experience @S_C_’s ‘4:44’ album exclusively on @TIDALHiFi. https://t.co/5Mc5VR2pnq #TIDALXSprint pic.twitter.com/6mBlcqOQzw