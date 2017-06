Chcela si v trafike rozmeniť desaťdolárovku, cestou však vyhrala jackpot. Marylin pritom len potrebovala drobné na parkovanie

Vyhrať jackpot je naozaj ojedinelá záležitosť. Niektorí ľudia to skúšajú celý svoj život a nakoniec akurát tak len prerobia niekoľko tisíc eur. A potom sú tu ľudia, ktorí ani poriadne nevedia, ako lotéria funguje, no jednoducho sa ocitnú na správnom mieste a v správnom čase. A so správnym tiketom. Presne taký je príbeh aj Američanky Marilyn Scott, ktorá zdesená zistila, že prešvihla časový limit na parkovanie zadarmo. Potrebovala dva doláre do automatu, no mala len desaťdolárovku. Rozbehla sa teda do trafiky, kde si kúpila tiket do lotérie, aby z výdavku získala drobné. Marilyn vôbec neočakávala výhru, veď chcela len zaplatiť parkovanie a čo najrýchlejšie odísť, no na svete sa deje čudné veci. Prešvihnutá doba parkovania ju doviedla k 250 000 dolárom.



Samotný tiket si však zotrela až v práci a musela sa dokonca poradiť s kolegami, či naozaj niečo vyhrala. Marilyn už aj vie, čo s peniazmi spraví. Teraz pracuje v call centre, no rozhodla sa, že si dá na pár týždňov pauzu. Už ku koncu roka sa vydá na dovolenku do Austrálie a inokedy sa zasa vyberie s rodinou za mamou. A ak jej vystačí výhra, chcela by sa ísť pozrieť aj do Európy. Marilyn mala naozaj neuveriteľné šťastie, nikdy predtým si žiaden lotériový tiket nekúpila.