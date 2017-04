Nepoctivci okrádají nic netušící turisty v Praze. Lákají je na dobrý směnný kurz, avšak místo korun jim dávají bezcenné běloruské bankovky

O českém reportérovi, kameramanovi, dokumentaristovi a režisérovi Janku Rubešovi jste možná slyšeli už dříve, a to v souvislosti s jeho pořadem Praha vs. prachy, v němž si posvítil na nekalé praktiky pražských taxikářů. Za svoji snahu poukázat na nekalé praktiky v našem hlavním městě byl neférovými taxikáři dokonce několikrát fyzicky napaden, avšak ani to ho neodradilo od natáčení dalších videí. Za svoji práci dostal Křišťálovou lupu za obsahovou inspiraci a začal pracovat na dalším pořadu Honest Prague Guide s Janem Mikulkou, který vzniká v české verzi pro portál Stream a v anglické, kterou lze najít na YouTube kanálu Stream International. V tomto průvodci tvůrčí dvojice doporučuje turistům chystajícím se do Prahy, kde například směnit peníze a zároveň je upozorňuje na četné podvodníky, kteří se je neštítí obrat za denního světla. Možná si pamatujete na epizodu Prague’s worst tourist trap, v níž se zaměřil na směnárnu Chequepoint ležící na pražském Staroměstském náměstí, která za 1 euro nabízí pouhých 15 korun a nečestným způsobem obírá neopatrné turisty, kteří si ve své důvěřivosti neověří, že běžný směnný kurz je cca 27 korun.

A i když Janek svým videem jistě pomohl desítkám lidí, nepoctivců je v ulicích Prahy stále více než dost. To dokládá i ve svém nejnovějším videu, v němž se zaměřil na skupinku podvodníků, kteří postávají před směnárnami v Praze a nic netušícím turistům nabízí lepší kurz, než jaký by dostali v budově za jejich zády. Možná je to s podivem, ale zřejmě se jim celkem daří. Turistům však místo českých bankovek dávají bezcenné běloruské peníze. Janek jejich aktivity v níže přiloženém videu zaznamenal a samozřejmě se to neobešlo bez jejich odporu. Jednoho ze zlodějů si díky němu odvezla policie a vyznění dokumentaristova videa je celkem zřejmé. Nikdy si nevyměňujte peníze na ulici.