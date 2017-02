Španiel našiel kokaín za 13-tisíc eur vo svojom Nesquiku. Do kakaového prášku ho niekto musel strčiť ešte v obchode

Chlapík zo španielskeho mesta Zaragoza bude na svoj posledný nákup spomínať ešte poriadne dlho. V nemenovanom supermarkete si kúpil instantný nápoj Nesquik, pretože obľubuje pravidelný prísun chutného kakaového nápoja, ale až po príchode domov zistil, že vrchnák nie je zapečatený tak, ako by mal byť od výroby. Nezdalo sa mu to, a tak siahol dovnútra a odrazu v prášku narazil na vrecúško obsahujúce ďalší prášok, lenže tentoraz bol bielej farby. Chvíľu váhal, ale potom mu došlo, že sa zrejme pozerá na vrecúško plné kokaínu a keďže nechcel mať žiadne problémy, radšej ho išiel odovzdať na najbližšiu policajnú stanicu.

Hodnota 250 gramov nájdeného kokaínu bola odhadnutá na približne 13-tisíc eur a aj keď nešlo o až takú veľkú čiastku, zákazník sa z toho rozhodol vytrieskať čo najviac a po veľkom ošiali, ktorý jeho príbeh spôsobil v španielskych médiách, zažaloval supermarket a žiada odškodné. Podľa jeho právnika mu nákup a následný výsmech v médiách spôsobili morálnu škodu a on to nenechá len tak. Ktovie, ako by to dopadlo, keby si vrecúško nevšimol a urobil by si z neho kakao.