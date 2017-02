Siedme pokračovanie ONE DAY WITH bude patriť MC Geyovi a príbehom o tom, čo všetko zažil v detskom tábore

MC Gey je už pre každého snáď veľmi dobre známe meno, ktoré dlhodobo pôsobí pod hlavičkou Ty Nikdy. Jeho výsadou sú hlavne jedinečné a vtipné texty, vďaka ktorým sa dokáže kompletne odlíšiť od zvyšku svojich kolegov. A práve on nás dnes prevedie jednym svojím dňom v siedmom pokračovaní obľúbeného formátu s názvom ONE DAY WITH. Všetko sa začína kotrmelcom pri vystupovaní z autobusu a končí živým vystúpením, avšak dozvedáme sa niečo viac o samotnom procese vzniku skladieb, ktorý je tak ako samotný výsledok veľmi netradičný. Nechýbajú ani úsmevné historky z čias, kedy MC Gey navštevoval letné tábory a mnoho ďalšieho, tak sa pohodlne usaď a pusť sa do toho.

