Aj tebe sa zdá, že čas niekedy beží prirýchlo a inokedy akoby ani len neplynul? Vnímanie času sa môže vekom meniť

Zrejme to poznáš. Ako malé dieťa si sa tešil na narodeniny alebo prázdniny, no toto čakanie sa javilo ako celá večnosť. Síce si sa možno nestihol vyblázniť tak, ako by si chcel, nevyexpil postavu na najvyšší možný level, ani si nezhliadol všetky časti Rýchlej roty, no stihol si toho viac než dosť. A teraz, ak už pomaly končíš strednú školu alebo si z nej už von, všetko beží tak rýchlo. Niekedy si dokonca prekvapený, koľko času už ubehlo od tvojich narodenín či Nového roku. Čo je príčinou?





Nuž, z vedeckého hľadiska a našej prirodzenej perspektívy, najväčší vplyv na vnímanie času máme práve my, respektíve náš biorytmus, životné skúsenosti a spomienky. Každý človek teda vníma čas rôzne. Povedzme, že si stanovíme časový úsek 5 minút, čo síce môže znieť ako nemenná veličina, no skús sa spýtať desiatich rôznych ľudí (bez toho, aby sa pozerali na hodinky), ako im tento časový úsek uplynul. Zdalo sa im to dlho? Krátko? Odpovede budú každopádne diametrálne odlišné.



Veľký vplyv na čas majú taktiež naše emócie. Či už si šťastný, vystrašený, fascinovaný, v depresii, smutný alebo rozzúrený, ak sa nad tým zamyslíš, rýchlo si uvedomíš, že počas rôznych pocitov vnímaš čas úplne iným spôsobom. Príjemné pocity pritom teoreticky podľa jednej štúdie trvajú podľa nášho vnímania dlhšie. Negatívne emócie sa môžu na druhú stranu prejavovať rôznou dĺžkou trvania, teda vnímanie jednotlivých osôb môže byť v tomto prípade veľmi rôzne, zvlášť pokiaľ sa jedná o úzkosť a napätie. No a pokiaľ ide o pocit nudy, čas nám všetkým vo všeobecnosti plynie veľmi pomaly.







Prečo sa nám však zdá, že stúpajúcim vekom nám čas plynie rýchlejšie? Ako dieťa spoznávame veľký neznámy svet a dozvedáme sa mnoho nových informácií, ktoré v nás vzbudzujú údiv a nadšenie. Ako starneme, týchto nových skúseností ubúda, pričom mnohé veci sa stávajú rutinou a bežnou záležitosťou, nie niečím úžasným. Čím sú naše dni bežnejšie a čím viac rutiny zažívame, tým viac sa tieto spomienky zlievajú do jednej a nám sa preto zdá, že takéto obdobie ubehlo naozaj rýchlo.







Okrem toho môžeme z tohto vnímania času viniť aj najnovšie technológie, ktoré v podstate zmenili koncept času. Podľa mnohých štúdií, ktoré sa venovali skúmaniu sociálnych sietí a našich inteligentných telefónov, tieto technológie nás ukracujú o čas viac, než si sami myslíme. Ruku na srdce, kto z vás si pred spaním skroluje news na facebooku alebo ráno po prebudení vezme do rúk mobil, aby odpísal na správy? Častokrát takto márnime čas a v konečnom dôsledku sa stávame otrokmi technológií. V roku 2013 priniesol Internet Trends report, ktorý ukázal, že ľudia si v priemere za deň skontrolujú mobil až 150-krát. Každý rok navyše strávia tínedžeri v priemere 7 celých dní vytváraním si selfies. Čiže ak sa ti zdá už v mladom veku, že nič nestíhaš a čas len tak letí, skús na chvíľu ostať odpojený od internetu.