V zábavnom parku Legoland sa našla farma na pestovanie marihuany. Viac než 50 rastlín malo aj automatický zavlažovací systém

Do zábavného parku Legoland by sa najradšej chceli ísť pozrieť všetky deti a v skutočnosti aj milióny dospelých, ktorí na tejto legendárnej skladačke vyrastali, lenže rodičia by neboli veľmi nadšení, keby sa neďaleko vstupnej brány parku našla chatka plná marihuany. Policajti zo Spojeného kráľovstva museli pred pár dňam riešiť bizarný prípad, pretože zamestnanci parku Legoland Windsor pri prehľadávaní pozemku kvôli prítomnosti azbestu vstúpili do chatky a neverili vlastným očiam, keď v jej vnútri našli minimálne 50 rastlín marihuany. Chatka podľa vyjadrení samotného parku nebola prístupná verejnosti, takže návštevníci by do nej len tak náhodou vojsť nemali, ale prítomnosť marihuany v rámci Legolandu vyvolala vlnu rozhorčenia.

Polícia už dokonca zadržala aj dvoch mužov, ktorí sú podozriví z toho, že celú marihuanovú operáciu organizovali a aj keď sa po zatknutí dostali na slobodu vďaka kaucii, hrozí im trest do výšky 14 rokov a vysoká pokuta. Zatknutí muži mali 40 a 34 rokov, takže určite nepatrili medzi nevinných návštevníkov Legolandu a svoju operáciu mali celkom dobre prepracovanú, pretože ich rastliny boli automaticky zavlažované a s rastom im pomáhali výkonné lampy.

I thought My Head Gardener's 92 visits to #LegoLand #Windsor , last year , were a bit excessive. pic.twitter.com/pCei96MC2w — Swadders (@askSwadders) 8. února 2017