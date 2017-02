Najstarší predok ľudí nebol väčší ako zrnko piesku a nemal ani poriadny riadny análny otvor

Sú ďalekými predkami človeka opice? O danej otázke sa toho pofilozofovalo a poskúmalo do dnešného veľa, no pozrime sa na ďalší podobný prípad. Ako vravia mnohé učebnice, encyklopédie i dôkazy, na súš sme sa dostali z dávnych rozľahlých zemských oceánov. Ako vyzerali naši predkovia, keď v nich ešte plávali? Na nižšie priložených fotografiách si môžete prezrieť nášho 540 000 000 rokov starého príbuzného s pomenovaním Saccorhytus coronarius. Ide konkrétne o fosíliu nájdenú v Číne s veľkosťou menšou ako zrnko piesku. Detailne sa dá poprezerať celá tvár so všetkými jej časťami ako oči či ústa, no treba poznamenať, že kreatúra nemá žiaden zadok. Teda, s najväčšou pravdepodobnosťou ho vedci ešte doteraz neobjavili, pretože nájsť niečo tak malé dá skutočne zabrať.

Celkom desivý patvor, no potom sme vznikli my.