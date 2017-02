Z obrovskej papule mu trčala len jej hlava. Nešťastná zebra nemala pri náhodnom stretnutí s mohutným krokodílom šancu

Príroda nám vie poskytnúť dychberúce pohľady na nekonečné kopce či vybuchujúce sopky, ale nedá sa poprieť, že medzi zvieratami to vie občas vyzerať desivo a nechutne. Presvedčila sa o tom aj spokojne si pobehujúca zebra v národnom parku Maasai Mara v africkej Keni. Zebra si neuvedomila, že v tmavej vode, cez ktorú práve prechádzala, by sa mohli ukrývať predátori ako napríklad krokodíl a práve to sa jej stalo osudným. Neďaleko majestátneho krokodíla sa v čase, keď živočích skolil zebru a začal ju prehĺtať, nachádzal aj fotograf Subramanian Sridharan a podarilo sa mu zachytiť momenty, kedy zebre z papule krokodíla trčala už len nehybná hlava. Šikovnému krokodílovi vraj úlovok v podobe zebry chcel ukradnúť kolega z rovnakého druhu, ale keď si uvedomil, že práve videl brutálne usmrtenie zebry, radšej sa stiahol a závistlivo sledoval, ako si s jej telom rýchlo poradil.

