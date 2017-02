Upratovač, ktorý za rok zarobil 250-tisíc dolárov, sa pravidelne schovával v maličkej servisnej miestnosti. Odpracované hodiny a nadčasy si vždy doladil

Šikovným patrí svet a do kategórie šikovných ľudí by sme rozhodne mohli zaradiť aj zdanlivo obyčajného upratovača Liang Zhao Zhanga z amerického San Francisca. Nikdy sme si nemysleli, že pracovať ako upratovač staníc metra v San Franciscu môže byť taká vynikajúca práca, ale výkon tohto chlapíka nás o tom už presvedčil. Kanál KTVU sa pustil do vyšetrovania zaujímavých pracovných záznamov, podľa ktorých zarobil Liang Zhao Zhang v roku 2015 celkovo takmer 58-tisíc dolárov. Na upratovača možno nadpriemerná mzda, ale najväčšie prekvapenie prišlo vtedy, keď sa zistilo, že Liang zarobil v rovnakom roku ďalších 162-tisíc dolárov vďaka nadčasom a bonusom, čomu sa už nechcelo veriť ani tým najzarytejším optimistom. Za rok 2015 mal teda príjem 271 243 dolárov a prvým indikátorom toho, že tu niečo nie je v poriadku boli samotné pracovné záznamy, kde sa uvádza, že Liang odpracoval v tomto roku každučký deň a väčšinou pracoval dokonca aj nadčasy. V lete rovnakého roku mal dokonca 18 dní za sebou potiahnuť 17-hodinové pracovné dni, takže náš upratovač má buď nadľudské schopnosti, alebo si len trošku vymýšľa.

Liang sa pravidelne každý deň po dokončení svojich základných povinností chodieval ukrývať do maličkej servisnej miestnosti priamo na stanici metra, kde dokázal presedieť aj niekoľko hodín. Odhaliť sa to podarilo vďaka kamerovým záznamom a Liang napríklad v jeden deň zaliezol do skladu na 90 minút a potom na ďalších 54 minút, takže si užíval sladké ničnerobenie a plat mu stále išiel. A keďže to takýmto štýlom pokračovalo väčšinu dní v roku, a Liang vlastne aj tak pracoval každučký deň, zarobené peniaze sa pomaly nabaľovali a nabaľovali. Od roku 2012 do roku 2015 mal Liang dohromady zarobiť cez 700-tisíc dolárov, čo je po rozpočítaní priemerný ročný plat 175-tisíc dolárov a o takomto zárobku určite snívajú státisíce upratovačov po celom svete. Najzaujímavejšie na celej kauze je to, že šéfka organizácie Bay Area Rapid Transit si za svojím zamestnancom stojí a nevidí dôvod na to, aby bol kvôli jeho výplatám spustený kontrolný audit. Liang je podľa nej mimoriadne pracovitým zamestnancom a vždy je ochotný pracovať nadčasy, čo zrejme znamená, že dokáže pracovať prakticky donekonečna.