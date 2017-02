Maratónski mnísi z Mount Hiei. Hora plná nepopísaných náhrobkov pre všetkých, ktorí nesplnia najťažšiu výzvu svojho života

Praktiky niektorých Budhistov prekračujú hranice zdravého rozumu. Aj o tom je príbeh mníchov - maratóncov z hory Mount Hiei, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie. Táto hora je plná neoznačených náhrobkov po mníchoch - neúspešných absolventoch Kaihogyo, tisícdňovej bežeckej výzvy.

Čo je Kaihogyo a v čom tkvie jeho princíp?

Kaihogyo je 1000-dňová výzva, ktorá sa tiahne 7 rokov. Mnísi Tendai budhizmu sa cez ňu snažia dosiahnuť osvietenie, keďže obeta je jediný spôsob, ako osvietenie dosiahnuť počas tohto života. Celé Kaihogyo je založené na behu, z čoho vznikla aj známa prezývka "maratónski mnísi".

Aby sa človek stal opátom kláštora a hodným vôbec šance vykonať túto výzvu, musí najprv dokázať svoje schopnosti. Prvý rok výzvy tak musí bežať 100 dní po sebe 30 kilometrov bez toho, aby sa zastavil či občerstvil. Týchto prvých 100 dní je zároveň jediných 100 dní, počas ktorých je dovolené sa vzdať. Ak to dokáže, dostane týždeň na tréning, vyčistia mu cestu od všetkých nečistôt, ktoré by mu mohli poraniť nohu, dostane tiež mapy a podklady k modleniu. Okolo pása mu navyše pripevnia lano s krátkym nožom, ktoré musí využiť, pokiaľ výzvu nedokáže splniť - musí sa podrezať alebo obesiť. Get laid or die trying, doslova.

1000-dňová výzva

Prvý, druhý a tretí rok musí mních opäť bežať 100 po sebe idúcich dní po 30 kilometrov. Štvrtý a piaty rok to je už 200 po sebe idúcich dní. Ak sa mníchovi podarí dokončiť piaty rok, musí vydržať niekoľko dní bez vody, jedla a spánku, na čo dozerajú iní poverení mnísi. Niektoré zdroje uvádzajú deväť dní, iné zase sedem s poznámkou, že pôvodne ich bolo desať, no nik neprežil, preto bola táto fáza skrátená. Po piatich dňoch dostane mních šancu vypláchnuť si ústa vodou, nesmie však prehltnúť ani kvapku. Šiesty rok to je následne 60 kilometrov, 100 dní sebe, a posledný, siedmy rok, je to 100 dní po sebe 84 kilometrov a 100 dní po sebe 30 kilometrov. Počas každého behu nie je dovolený odpočinok, voda a akákoľvek prestávka.

Čo je cieľom?

Kaihogyo má mníchov priblížiť smrti tak blízko, ako je to len možné. Psychológovia, ktorí mníchov kontrolovali, prišli so záverom, že vykazujú mnoho znakov typických pre mŕtve osoby. Tým, že telo opustí všetko dobré, zlé aj negatívne, sa telo stane priehľadným a vybuduje si citlivosť na život. Za posledných 400 rokov dokázalo splniť túto výzvu len 46 mníchov, ostatné neúspešné pokusy pripomínajú len všadeprítomné náhrobky.

Čo si môžme od maratónskych mníchov vziať my?

Určite máš za sebou kopec nedokončených vecí, neistých priateľstiev a nedotiahnutých projektov. Na Mount Hiei nič medzi smrťou a úspechom neexistuje. Všetko, čo robíme, by sme mali robiť buď naplno alebo vôbec. Filozofia "buď to dokončím alebo zomriem" ťa totiž môže dostať oveľa ďalej, než si ochotný pripustiť. Stačí byť ako títo mnísi, deň za dňom, krok po kroku, nech to stojí, čo to stojí.