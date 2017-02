Momenty ako vystrihnuté z hororu The Purge. Policajný štrajk rozpútal v Brazílii peklo, keď ľudia beztrestne zabíjajú, rabujú a znásilňujú

Brazílsky štát Espirito Santo prežíva od soboty ťažké chvíle. Finančne poddimenzované bezpečnostné zložky už niekoľko mesiacov volali po zlepšení podmienok, k čomu napokon nedošlo a policajti sa rozhodli splniť to, čo vláde sľubovali. Spustili celoštátny štrajk a pár minút po tom, ako sa to dozvedeli miestni obyvatelia, sa niektoré skupiny vybrali do ulíc bez strachu z toho, že by ich činy mohli byť potrestané. Policajti teda na protest štrajkovali a anarchia sa rozpútala najmä v hlavnom meste štátu s názvom Vitoria, kde žijú približne 2 milióny ľudí a tisíce z nich sa v sobotu vybrali do ulíc, aby na pár chvíľ zažili chvíle ako vystrihnuté z hororu The Purge alebo po slovensky Očista.

V tomto filme bolo každý rok na 12 hodín zavedené absolútne bezprávie, takže sa netrestali vraždy, znásilnenia ani krádeže a veľmi podobne to vyzeralo aj v Brazíilii. V priebehu posledných dvoch dní tam zahynulo cez 55 ľudí a toto číslo sú iba odhady miestnej vlády, takže skutočné údaje sa budú ešte určite líšiť. Ľudia sa zo strachu o svoje životy zabarikádovali vo svojich domovoch, vyučovanie neprebieha ani v školách a majitelia obchodov majú hlavy v smútku, pretože rabujúce skupiny ľudí rozbíjajú výklady a berú si všetko, čo je v ich dosahu. Do štátu malo v najbližších hodinách doraziť asi 200 federálnych vojakov, ktorí by mali opätovne nastoliť poriadok, ale zrejme to nebude úplne jednoduché.

ESSE É O ESPÍRITO SANTO QUE A MÍDIA NÃO DÁ ATENÇÃO. O CAOS ESTÁ INSTALADO E O ESPÍRITO SANTO PEDE SOCORRO #PMES #ESPIRITOSANTO pic.twitter.com/xVjQuPYf6S — Aubameyang (@Loretogio) 6. února 2017

Pra quem não sabe o Espirito Santo está num completo caos devido a greve dos pm's, bandidos tomando conta das ruas#ESpedesocorro #PrayForES pic.twitter.com/bRgqWRXs8Q — Otariano (@otariano) 6. února 2017

Estão roubando várias lojas aqui na cidade e isso é o de menos. #PrayForEspiritoSanto pic.twitter.com/cLNoTFsFl0 — Juan (@Juantissocial) 6. února 2017

Essa é pra quem pede o fim da polícia

Esse é o espírito santo sem a pm#ESpedesocorro pic.twitter.com/x50vXUMyki — RODGRRRR (@Rodrigo_AF_) 6. února 2017