20 000 kalórií na jedno posedenie. Matt síce skoro praskol, no dokázal túto výzvu napokon splniť

Meno Matt Stonie hádam ani predstavovať netreba, na YouTube ho sledujú státisíce ľudí, no ak ste o ňom náhodou nepočuli, ide o chalana, ktorý vyzerá, že týždeň nejedol, no napriek tomu dokáže na jedno posedenie zjesť viac ako vy za niekoľko dní. Zúčastňuje sa tak aj rôznych súťaží v jedení jedla a na svoj kanál uploaduje mnoho výziev s jedlom. Pri príležitosti zajtrajšieho 51. Superbowlu sa rozhodol posunúť opäť svoje hranice a tentoraz si stanovil hranicu neskutočných 20 000 kalórií na jedno posedenie. Pri mojom dennom príjme 3300 kcal mávam niekedy problém dať za celý deň do seba okolo tých 400 gramov sacharidov, no Matt je, samozrejme, úplne iná liga ako ja a hranicu 20 000 kalórií pokoril za hodinu.

